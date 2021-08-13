Отремонтированный за 20 миллионов мост снова требует ремонта. ФОТО

В городе Радомышль, мост через реку Тетерев, который после ремонта открыли в 2019 году, снова нуждается в ремонте. Об этом в соцсети сообщают местные жители.
«Нашему мосту, пожалуй, снова нужна помощь»
, - говорится в сообщении
в группе «Радомишль – Дошка оголошень!».
В Службе автомобильных дорог в Житомирской области о повреждении знают и в течение августа-сентября недостатки будут ликвидированы, передает Житомир.info
.
«В связи с обильными осадками в виде ливней специалистами САД в Житомирской области во время обследования были выявлены определенные недостатки. Их ликвидация будет проведена в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе САД.
Мост в городе Радомышле был построен в 1964 году. В 2018 году
текущий средний ремонт искусственного сооружения заказала Служба автомобильных дорог. В начале 2019-го мост открыли. На реконструкцию объекта было потрачено более 20 млн грн.