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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 13 » 14:33:45

Отремонтированный за 20 миллионов мост снова требует ремонта. ФОТО

Вчера, 14:33:45 2763 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отремонтированный за 20 миллионов мост снова требует ремонта. ФОТО

 В городе Радомышль, мост через реку Тетерев, который после ремонта открыли в 2019 году, снова нуждается в ремонте. Об этом в соцсети сообщают местные жители.

«Нашему мосту, пожалуй, снова нужна помощь», - говорится в сообщении в группе «Радомишль – Дошка оголошень!».

В Службе автомобильных дорог в Житомирской области о повреждении знают и в течение августа-сентября недостатки будут ликвидированы, передает Житомир.info.
 

«В связи с обильными осадками в виде ливней специалистами САД в Житомирской области во время обследования были выявлены определенные недостатки. Их ликвидация будет проведена в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе САД.


Мост в городе Радомышле был построен в 1964 году. В 2018 году текущий средний ремонт искусственного сооружения заказала Служба автомобильных дорог. В начале 2019-го мост открыли. На реконструкцию объекта было потрачено более 20 млн грн.







Тэги: Ремонт, реконструкция, Житомирская область, мост
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Комментариев: 3
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 16:04:14, Вчера [Материал]

нужен выговор. маленький такой, на пол шишечки
DomA
2 Владимир (DomA)   • 16:30:39, Вчера [Материал]

совершенно в дюрочку)
Pound
3 Life is life (Pound)   • 19:18:35, Вчера [Материал]

От яка су.а його приймала, та хай і ремонтує.
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