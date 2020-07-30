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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 30 » 10:58:55

Польский подрядчик ремонтирует на Житомирщине мост, построенный в 50-х годах

Сегодня, 11:26:55 430 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Польский подрядчик ремонтирует на Житомирщине мост, построенный в 50-х годах

 В Житомирской области начат ремонт моста через реку Случь. Искусственное сооружение находится на автодороге Васьковичи - Шепетовка, его капитально не ремонтировали с момента постройки - 1953 года.

Об этом на странице в Facebook сообщает Укравтодор.
 

"В селе Чижовка, на км 92 + 351 дороги Р-49 Васьковичи - Шепетовка, работники подрядной организации приступили к демонтажу дорожной одежды моста и мостового полотна. По проекту предусмотрено расширение и продолжение переправы через реку Случь. Запланированные ремонтные работы позволят улучшить ее транспортно эксплуатационные показатели и довести технические параметры моста до современных нормативов", - говорится в сообщении.




Отремонтированное ​​искусственное сооружение будет длиной 102,7 метра с габаритами 9,5 и двумя служебными проходами по 0,75 метра.

Подрядная организация: польская компания «SP.ZO.O.Mast - Bud», она выиграла тендер в мае 2020 года. Стоимость работ - 40,5 грн гривен.

Напомним, из-за ремонта движение по мосту закрыто до конца года. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам: Т-06-13 Коростень - /М-07/ через Кожуховку, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и М-06 Киев - Чоп.
Тэги: Житомирская область, Ремонт, мост
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