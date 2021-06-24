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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 24 » 12:05:07

Укравтодор показал, как продвигается ремонт моста на севере Житомирской области. ФОТО

Сегодня, 12:05:07 321 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Укравтодор показал, как продвигается ремонт моста на севере Житомирской области. ФОТО

 В городе Овруч продолжается капитальный ремонт моста через реку Норин. Сейчас работы проводятся с опережением графика.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.
 

"Капитальный ремонт моста в городе Овруч на пути М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 47+402, проводится по Национальной программе восстановления мостов. На мосту уже устроено гидроизоляцию, продольный дренаж, деформационные швы, демонтированы леса опалубки тротуарной консоли", - говорится в сообщении.


Следующий этап капитального ремонта - укладка двух слоев асфальтобетона.

На время ремонта движение для транзитного транспорта по мосту закрыто. По условиям договора, подрядчик ЧАО "Мостобудівне управління-3" должен завершить все работы до 31 декабря 2021 года. Стоимость ремонта - почти 16 млн гривен.





Фото: Укравтодор
Тэги: мост, Житомирская область, Укравтодор, Ремонт
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