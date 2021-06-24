Укравтодор показал, как продвигается ремонт моста на севере Житомирской области. ФОТО

В городе Овруч продолжается капитальный ремонт моста через реку Норин. Сейчас работы проводятся с опережением графика.
Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора
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"Капитальный ремонт моста в городе Овруч на пути М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 47+402, проводится по Национальной программе восстановления мостов. На мосту уже устроено гидроизоляцию, продольный дренаж, деформационные швы, демонтированы леса опалубки тротуарной консоли", - говорится в сообщении.
Следующий этап капитального ремонта - укладка двух слоев асфальтобетона.
На время ремонта движение для транзитного транспорта по мосту закрыто. По условиям договора, подрядчик ЧАО "Мостобудівне управління-3" должен завершить все работы до 31 декабря 2021 года. Стоимость ремонта - почти 16 млн гривен.
Фото: Укравтодор