Розпочинається фінансування проєктів за рахунок Держфонду регіонального розвитку

Уряд затвердив перелік програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

«Рішення Уряду вкрай важливе для розвитку регіонів, адже воно дає старт реалізації сотень проєктів, що мають на меті створення соціальної інфраструктури та проєктів економічного розвитку. Мінрегіон докладає максимум зусиль, щоб ефективно профінансувати та реалізувати усі проєкти цього року», – наголошує Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.



До переліку включено 294 проєкти, в тому числі близько 200 проєктів, які фінансуватимуться в рамках програми Президента «Велике будівництво». Проєкти було схвалено міжвідомчою комісією 18 лютого та 4 березня 2021 року.

За пропозиціями обласних та Київської міської держадміністрацій за проєктами розподіляється 4,34 млрд гривень ДФРР із 4,5 млрд гривень, передбачених у 2021 році. Цього року загальна вартість проєктів, запланованих до реалізації складає 187 млн грн, 85% із них – кошти ДФРР, решта – гроші обласного бюджету та територіальних громад Житомирської області.

Перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко розповіла, що депутати обласної ради ухвалили рішення про виділення 17,2 млн грн, які будуть спрямовані на будівельні та ремонтні роботи по 6 об’єктах комунальної власності, що включені до переліку проєктів ДФРР:

реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру по вул. Фещенко-Чопівського, 24/4 в м. Житомирі (термосанація) з прибудовою – 4 млн грн;

реконструкція приміщень обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського під відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, відділення неврології з нейрореанімацією по вул. Червоного Хреста, 3 у м. Житомирі (ІІІ черга) – 8,5 млн грн;

ремонтно-реставраційні роботи по будівлі Магістрату КЗ “Житомирський обласний краєзнавчий музей” за адресою: вул. Кафедральна, 3 в м. Житомирі – 516 тис. грн;

капітальний ремонт будівлі басейну Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи “Авангард” за адресою: Старий Бульвар, 9 в м. Житомирі – 625 тис. грн;

реконструкція та розширення площі літературно-меморіального музею Лесі Українки по вул. Соборності, 76/2 в м. Новограді-Волинському Житомирської області – 1,1 млн грн;

реконструкція лікувального корпусу (дитяче відділення) в обласному протитуберкульозному диспансері Житомирської обласної ради під інфекційне відділення за адресою: смт Гуйва, вул. Бердичівська, 64 Житомирського району Житомирської області (І черга) – 2,5 млн грн.

Крім того, 11,7 млн грн на свої проєкти виділили депутати Житомирської, Новоград-Волинської, Бердичівської, Олевської, Малинської, Новоборівської, Швайківської та Чоповицької громад.