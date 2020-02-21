Руководителю Житомирской таможни сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
"По данным следствия, подозреваемый, исполняя обязанности начальника Житомирской таможни ГФС, совершил растрату чужого имущества в особо крупных размерах. В частности, чиновник, зная о фактическом отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по договору строительного подряда служебных модулей для совместного контроля в пункте пропуска"
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По информации прокуратуры, в дальнейшем руководитель таможни оплатил средства за выполненные работы, которые в полном объеме не соответствуют проектно-сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства.
"Такие противоправные действия должностного лица повлекли материальный ущерб на сумму более 732 тыс. грн", - добавляют в ведомстве.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Руководитель Житомирской таможни подозревается в растрате более 700 тыс. грн