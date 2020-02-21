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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 21 » 09:20:12

Руководитель Житомирской таможни подозревается в растрате более 700 тыс. грн

Сегодня, 09:42:10 264 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Руководитель Житомирской таможни подозревается в растрате более 700 тыс. грн

 Руководителю Житомирской таможни сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"По данным следствия, подозреваемый, исполняя обязанности начальника Житомирской таможни ГФС, совершил растрату чужого имущества в особо крупных размерах. В частности, чиновник, зная о фактическом отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по договору строительного подряда служебных модулей для совместного контроля в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в дальнейшем руководитель таможни оплатил средства за выполненные работы, которые в полном объеме не соответствуют проектно-сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства.
 

"Такие противоправные действия должностного лица повлекли материальный ущерб на сумму более 732 тыс. грн", - добавляют в ведомстве.


В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Тэги: подозрение, таможня, Житомир, растрата, руководитель
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