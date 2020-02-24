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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Февраль » 24 » 17:58:09

Житомирская область готовится выставить на аукцион 200 участков с залежами янтаря

Вчера, 17:58:09 741 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область готовится выставить на аукцион 200 участков с залежами янтаря

 В Житомирской области готовят 200 участков для добычи янтаря, спецразрешения на разработку которых будут продаваться на аукционах в системе Prozorro.

Как сообщили "Журналу Житомира" в облгосадминистрации, площадь каждого участка составляет 10 га.

Отмечается, что Государственная служба геологии и недр создала картосхему размещения янтарных участков по результатам обработки космических и аэрофотоснимков. 

"Использование спутниковых технологий может позволить нам реализовать эту задачу эффективно и быстро. Сейчас подготовлены таким путем 200 участков, которые находятся на рассмотрении", - отмечает председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.



Стоит добавить, что в Украине планируют ввести единые разрешения на разведку и добычу янтаря. А их продажу будут проводить через электронные аукционы в системе Prozorro. Так, Парламент 19 декабря 2019 года поддержал в целом проект закона о регулировании добычи янтаря.

Согласно законопроекту, в Украине вводятся единые разрешения на разведку и добычу янтаря на участках до 10 га сроком на 5 лет. Доступ к залежам янтаря должен быть урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ.

Также законопроект вводит уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря и административную - за нарушение ее норм. Также предусматривается усиление ответственности за несоблюдение требований рекультивации земли, а также обязанность компенсации причиненного ей вреда.

Тэги: земельные участки, Житомирская область, янтарь, добыча
Комментариев: 1
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1 Name Surname (viewer)   • 20:32:32, Вчера [Материал]
-2

Нарешті! Це можна поставити в плюс ЗеКоманді - легалізація видобутку бурштину.
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