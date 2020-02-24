В Житомирской области готовят 200 участков для добычи янтаря, спецразрешения на разработку которых будут продаваться на аукционах в системе Prozorro.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в облгосадминистрации, площадь каждого участка составляет 10 га.
Отмечается, что Государственная служба геологии и недр создала картосхему размещения янтарных участков по результатам обработки космических и аэрофотоснимков.
"Использование спутниковых технологий может позволить нам реализовать эту задачу эффективно и быстро. Сейчас подготовлены таким путем 200 участков, которые находятся на рассмотрении"
, - отмечает председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Стоит добавить, что в Украине планируют ввести единые разрешения на разведку и добычу янтаря. А их продажу будут проводить через электронные аукционы в системе Prozorro. Так, Парламент 19 декабря 2019 года поддержал в целом проект закона о регулировании добычи янтаря.
Согласно законопроекту, в Украине вводятся единые разрешения на разведку и добычу янтаря на участках до 10 га сроком на 5 лет. Доступ к залежам янтаря должен быть урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ.
Также законопроект вводит уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря и административную - за нарушение ее норм. Также предусматривается усиление ответственности за несоблюдение требований рекультивации земли, а также обязанность компенсации причиненного ей вреда.
Житомирская область готовится выставить на аукцион 200 участков с залежами янтаря