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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 25 » 11:50:07

На трассе Житомир-Бердичев грузовик сбил велосипедиста: мужчина скончался в больнице

Сегодня, 12:11:07 532 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Бердичев грузовик сбил велосипедиста: мужчина скончался в больнице

 В Житомирской области грузовик сбил велосипедиста, который двигался по обочине дороги. ДТП произошло вечером 24 февраля на автодороге Житомир-Бердичев, вблизи села Осыково.

По предварительной информации, около 21:10 в тот вечер 38-летний водитель грузовика «Daimler», двигаясь по трассе, не справился с управлением и совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 36-летний водитель двухколесника получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение Бердичевской больницы, однако уже через несколько часов мужчина скончался.

«Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», - информирует полиция.
Тэги: Житомирская область, дтп, велосипедист
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