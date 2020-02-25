В Житомирской области грузовик сбил велосипедиста, который двигался по обочине дороги. ДТП произошло вечером 24 февраля на автодороге Житомир-Бердичев, вблизи села Осыково.
По предварительной информации, около 21:10 в тот вечер 38-летний водитель грузовика «Daimler», двигаясь по трассе, не справился с управлением и совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП 36-летний водитель двухколесника получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение Бердичевской больницы, однако уже через несколько часов мужчина скончался.
«Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины»
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На трассе Житомир-Бердичев грузовик сбил велосипедиста: мужчина скончался в больнице