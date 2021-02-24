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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 24 » 10:13:19

На трассе в Житомирской области Volkswagen насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 10:13:19 765 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе в Житомирской области Volkswagen насмерть сбил велосипедиста

 В Житомирской области водитель легковушки сбил велосипедиста, который двигался по трассе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 февраля около 20:00 на 138 км автодороги Киев-Ковель, в с. Майдановка Коростенского района.

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Caddy, 33-летний киевлянин, двигаясь в направлении г. Киева, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части", - сообщает полиция Житомирщины.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают его личность.

Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирская область, велосипедист
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:45:04, Сегодня [Материал]

велосуицид...
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