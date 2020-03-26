Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 26.03.2020    16:15:56
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 26 » 11:20:06

В ДТП на севере Житомирской области погиб велосипедист

Сегодня, 11:34:06 492 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В ДТП на севере Житомирской области погиб велосипедист

 В Житомирской области под колесами автомобиля погиб велосипелист. ДТП произошло 25 марта около 19:20 часов на выезде из города Овруч. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2107 на неосвещаемом участке дороги совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия.
 

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.


Правоохранители призывают велосипедистов ради собственной безопасности неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!

Перед тем как отправиться в путь, проверьте исправность вашего велосипеда, оборудуйте его светоотражающими элементами и одевайте светлую одежду, которая сделает вас видимой на дороге в темное время суток. Не забывайте о шлеме и других средствах защиты, которые могут спасти вашу жизнь.
Тэги: дтп, Житомирская область, велосипедист
Комментариев: 1
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 15:31:36, Сегодня [Материал]
0

Лучшая "светоотражалка" - это маленькая мигающая лампочка на велосипед, на али от 1 доллара.
Впрочем, наши водятлы даже островки безопасности не замечают, куда уж велосипедистов и пешеходов...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus