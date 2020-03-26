В ДТП на севере Житомирской области погиб велосипедист

В Житомирской области под колесами автомобиля погиб велосипелист. ДТП произошло 25 марта около 19:20 часов на выезде из города Овруч. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2107 на неосвещаемом участке дороги совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия.
Правоохранители призывают велосипедистов ради собственной безопасности неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!
"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.
Перед тем как отправиться в путь, проверьте исправность вашего велосипеда, оборудуйте его светоотражающими элементами и одевайте светлую одежду, которая сделает вас видимой на дороге в темное время суток. Не забывайте о шлеме и других средствах защиты, которые могут спасти вашу жизнь.
Впрочем, наши водятлы даже островки безопасности не замечают, куда уж велосипедистов и пешеходов...