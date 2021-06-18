В Житомирской области в ДТП погиб велосипедист

В Новоград-Волынском районе Житомирской области в результате ДТП погиб велосипедист. Полиция проводит расследование.
Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июня около 23:20 на 245 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Дедовичи.
"Предварительно, водитель автомобиля Renault Kangoo, 29-летний житель Черновицкой области, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынский, совершил наезд на велосипедиста, 75-летнего жителя Ровенской области, который пересекал проезжую часть дороги", - информирует полиция Житомирской области.
В результате ДТП пенсионер от полученных травм погиб на месте происшествия.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.