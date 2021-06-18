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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 18 » 09:47:38

В Житомирской области в ДТП погиб велосипедист

Сегодня, 09:47:38 358 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области в ДТП погиб велосипедист

 В Новоград-Волынском районе Житомирской области в результате ДТП погиб велосипедист. Полиция проводит расследование.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июня около 23:20 на 245 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Дедовичи.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Renault Kangoo, 29-летний житель Черновицкой области, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынский, совершил наезд на велосипедиста, 75-летнего жителя Ровенской области, который пересекал проезжую часть дороги", - информирует полиция Житомирской области.


В результате ДТП пенсионер от полученных травм погиб на месте происшествия.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Тэги: велосипедист, Житомирская область, дтп
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