В Житомире на площади Королёва утром 24 февраля неизвестный ограбил парня, который сидел на остановке и ждал общественный транспорт. Грабитель выхватил у незнакомца телефон и убежал.
Видео, на котором зафиксирован момент совершения преступления, 25 февраля в соцсети опубликовало КП «Міський інформаційний центр»
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В Нацполиции сообщают
«24.02.2020 года камерой видеонаблюдения зафиксирован факт преступления, а именно завладение телефона, которое состоялось на остановке «площадь Королёва» в 6:25 утра. Материалы по указанному событию предоставлены правоохранительным органам», - говорится в сообщении.
, что задержать грабителя удалось в тот же день.
Известно, что в то утро парень ждал маршрутное такси, когда неизвестный мужчина подбежал к остановке, выхватил телефон, который лежал на скамейке у парня, и скрылся. После этого молодой человек обратился в полицию.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. Правоохранители провели осмотр местности, опросили свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения ближних заведений. Принятыми мерами оперативники в тот же день установили личность предполагаемого грабителя», - сообщает ГУ Нацполиции области.
Грабителем оказался 22-летний житомирянин. Ему грозит наказание от штрафа до 4 лет заключения.
В Житомире ограбили 18-летнего парня, который ждал маршрутку на остановке. ВИДЕО