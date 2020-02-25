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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 25 » 17:46:17

В Житомире ограбили 18-летнего парня, который ждал маршрутку на остановке. ВИДЕО

Вчера, 18:03:41 2319 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире ограбили 18-летнего парня, который ждал маршрутку на остановке. ВИДЕО

 В Житомире на площади Королёва утром 24 февраля неизвестный ограбил парня, который сидел на остановке и ждал общественный транспорт. Грабитель выхватил у незнакомца телефон и убежал.

Видео, на котором зафиксирован момент совершения преступления, 25 февраля в соцсети опубликовало КП «Міський інформаційний центр».
 

«24.02.2020 года камерой видеонаблюдения зафиксирован факт преступления, а именно завладение телефона, которое состоялось на остановке «площадь Королёва» в 6:25 утра. Материалы по указанному событию предоставлены правоохранительным органам», - говорится в сообщении.

 


В Нацполиции сообщают, что задержать грабителя удалось в тот же день.

Известно, что в то утро парень ждал маршрутное такси, когда неизвестный мужчина подбежал к остановке, выхватил телефон, который лежал на скамейке у парня, и скрылся. После этого молодой человек обратился в полицию.
 

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. Правоохранители провели осмотр местности, опросили свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения ближних заведений. Принятыми мерами оперативники в тот же день установили личность предполагаемого грабителя», - сообщает ГУ Нацполиции области.


Грабителем оказался 22-летний житомирянин. Ему грозит наказание от штрафа до 4 лет заключения.
Тэги: ограбление, телефон, Житомир
Комментариев: 2
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:13:41, Вчера [Материал]
+6

22 года прожил, а мозгов не нажил.
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:13:37, Вчера [Материал]
+1

Нарікі вже зовсім страх втратили.
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