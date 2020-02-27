На окраине Житомира полицейские задержали мужчин, которые незаконно осуществляли вырубку деревьев. Правонарушение было обнаружено 26 февраля на улице Коростышевская.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"26 февраля, около 16 часов, инспекторы патрульной полиции получили сообщение, что в городе Житомире неизвестные режут древесину. Когда патрульные прибыли на место вызова то увидели срезанные деревья, находившиеся на обочине дороги, в прицепе и в кузове автомобиля Peugeot" - информирует патрульная полиция.
У граждан, которые находились на месте происшествия, не было никаких разрешительных документов на вырубку деревьев.
По информации Государственной экологической инспекции Полесского округа
, мужчины успели срезать 39 деревьев породы ольха. Размер убытков составляет почти 22 тыс. гривен.
Мужики с бензопилами спилили 40 деревьев на окраине Житомира. ФОТО