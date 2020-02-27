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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 27 » 14:14:44

Мужики с бензопилами спилили 40 деревьев на окраине Житомира. ФОТО

Сегодня, 14:30:44 189 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мужики с бензопилами спилили 40 деревьев на окраине Житомира. ФОТО

 На окраине Житомира полицейские задержали мужчин, которые незаконно осуществляли вырубку деревьев. Правонарушение было обнаружено 26 февраля на улице Коростышевская.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"26 февраля, около 16 часов, инспекторы патрульной полиции получили сообщение, что в городе Житомире неизвестные режут древесину. Когда патрульные прибыли на место вызова то увидели срезанные деревья, находившиеся на обочине дороги, в прицепе и в кузове автомобиля Peugeot" - информирует патрульная полиция.


У граждан, которые находились на месте происшествия, не было никаких разрешительных документов на вырубку деревьев.

По информации Государственной экологической инспекции Полесского округа, мужчины успели срезать 39 деревьев породы ольха. Размер убытков составляет почти 22 тыс. гривен.











Тэги: Житомир, деревья, полиция, вырубка
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