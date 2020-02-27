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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 27 » 16:34:27

Тест на честность украинцев. Сооснователь monobank «потерял» 50 кошельков, результаты удручающие. ВИДЕО

Сегодня, 16:45:27 1230 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тест на честность украинцев. Сооснователь monobank «потерял» 50 кошельков, результаты удручающие. ВИДЕО

 Сколько украинцев, нашедших на улице чужой кошелек, попытаются вернуть его владельцу? Сколько заберут наличку себе и еще попытаются снять деньги с карты? 

Сооснователь monobank Михаил Рогальский решил это проверить и провел социальный эксперимент. Результатами он поделился в видеоролике на YouTube, пишет ain.ua.
 

Подготовка


Михаил купил 50 одинаковых кошельков. В 40 из них он положил по 50 грн наличными, а в оставшиеся 10 — по 500 грн. Также в каждый кошелек вложили карту monobank и небольшую стопку визиток на одно имя, чтобы дать нашедшему возможность сразу связаться с владельцем кошелька.

Дальше с помощью волонтеров эти кошельки «потеряли» в 5 украинских городах: Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре. Оставалось замерять результаты. Для этого каждая визитка имела уникальное ФИО, что позволяло определить, в каком месте нашелся конкретный кошелек и его дальнейшую судьбу.

Карты monobank были пустые и не привязаны к реальным счетам. Но по их номерам Рогальский затем мог проверить, была ли попытка снятия денег с конкретной карты. Для искушения в каждый кошелек подложили записку с PIN-кодом от карты.
 
 

Тест эксперимента


Помимо 5 городов, 10 кошельков потеряли на «Кураже» (благотворительный фестиваль в Киеве) в качестве тестового эксперимента.
 

«Моя гипотеза была такая, что на благотворительном мероприятии люди будут более склонны вернуть кошелек владельцу», — пояснил Рогальский.


Гипотеза подтвердилась. Все 10 кошельков, потерянных на «Кураже», вернулись «владельцу». Люди либо пытались связаться по номеру телефона на визитке, либо оставляли находку на инфо-стойке. И только два из этих кошельков оказались без положенных туда наличных.
 

Неприятности на почте


После «Куража» приступили к основной фазе эксперимента. Для этого Рогальский набрал 10 волонтеров — по одному в каждом городе — среди сотрудников monobank и отправил им посылки с кошельками по почте, чтобы затем они могли их «потерять».

И тут автора эксперимента поджидал сюрприз: одна из посылок с кошельками приехала к волонтеру без денег.

Сначала Рогальский подумал, что это случайность. Но потом оказалось, что кошельки доставили пустыми еще двум волонтерам. При этом, опустошили именно те кошельки, в которые автор эксперимента положил по 500 грн.
 

«В процессе пересылки через одного из почтовых операторов, 2000 грн пропали из кошельков. Так что мы получили неожиданный побочный эксперимент о том, что произойдет, если вы отправите 40 кошельков с деньгами в разные города: из 4 из них могут пропасть деньги», — отмечает Рогальский.


Делать нечего — потери возместили и эксперимент продолжился.
 

Результаты


Кошельки разбрасывали по городам в локациях с наибольшей проходимостью. По наблюдениям Рогальского, дольше 15 минут они на земле не лежали.

Из 50 «потерянных» кошельков в первозданном виде вернулось всего 15. И лишь один — с 500 гривной банкнотой внутри. Очевидно, такая сумма — слишком большое искушение.



Статистика по городам выглядит так:


 

«Я даже подумал, что в Одессе у нас произошел какой-то сбой и кошельки вообще не теряли. Но потом появилась информация, которая опровергла эту теорию», — отмечает Михаил.


Речь идет о транзакциях по банковским картам, которые «потеряли» вместе с деньгами. Из 33 кошельков, которые вообще не вернули, в 14 случаях нашедшие попытались тем или иным способом снять деньги с карты.


 

«Вдумайтесь, количество людей, которые вернули кошелек, почти равно количеству тех, кто еще и деньги с карточки попытался снять. Для меня эта цифра стала самой шокирующей», — говорит сооснователь monobank.


График по городам выглядит так:

Выводы


Рогальский сделал несколько выводов из результатов своего эксперимента.
 
  • Чем меньше денег у вас в кошельке, тем больше шансов, что вам его вернут.
  • Ни в коем случае не носите PIN-код вместе с карточкой в кошельке. Если вы потеряете кошелек, велика вероятность, что у вас попробуют украсть деньги и с карты.
  • В местах, где есть охрана либо администрация, люди даже не заглядывают в кошелек и сразу несут его представителям местной «власти» (о тесте на «Кураже»).
Тэги: Украинцы, эксперимент, кошельки
Комментариев: 4
google
1 Гугиль (google)   • 17:35:40, Сегодня [Материал]
-2

Выводы

Рогальский сделал несколько выводов из результатов своего эксперимента.

добавлю 5 копеек

Корень всех зол - недостаток денег. Из этого следует, ...Чем богаче народ - тем больше шансов, что деньги Рогаловскому вернут.

Может в Африку или трущебы Бразилии заедь....Маякни набитой "лопатой"...Дык, с руками оторвут... ) Экперементатор херов. Лучше бы одиноким бабушкам сосисок, да хлеба купил бы.
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:19:47, Сегодня [Материал]
0

Ви вже купили? ;)
RaID
2 Сергій (RaID)   • 18:13:18, Сегодня [Материал]
+5

Знаходив якось гаманець повний грошей, банківських карток, водійських прав, свідотства на авто і таке інше. Всі картки були на одного власника, приватовські картки були з фото як у правах. Глянув на фото власника. Набрав приват на номер 3700, кажу знайшов карту така то разом з гаманцем, наберіть пліз власника скажіть йому мій номер і що я його чекаю біля метро. Через хвилин 5 до мене подзвонив власник гаманця, через ще 15 хв він повернувся і сказав мабуть випав коли вантажив покупки у машину і був одночасно і дуже радий поверненню гаманця і тому що буває ж таке що повертають все як було... Все закінчилось швидко і просто.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 18:56:36, Сегодня [Материал]
-1

За Одессу промолчу, а вот "свидомый" Львов и "сепарский" Харьков выглядят красноречиво))
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