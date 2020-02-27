Тест на честность украинцев. Сооснователь monobank «потерял» 50 кошельков, результаты удручающие. ВИДЕО

Подготовка

Тест эксперимента

«Моя гипотеза была такая, что на благотворительном мероприятии люди будут более склонны вернуть кошелек владельцу», — пояснил Рогальский.

Неприятности на почте

«В процессе пересылки через одного из почтовых операторов, 2000 грн пропали из кошельков. Так что мы получили неожиданный побочный эксперимент о том, что произойдет, если вы отправите 40 кошельков с деньгами в разные города: из 4 из них могут пропасть деньги», — отмечает Рогальский.

Результаты

«Я даже подумал, что в Одессе у нас произошел какой-то сбой и кошельки вообще не теряли. Но потом появилась информация, которая опровергла эту теорию», — отмечает Михаил.

«Вдумайтесь, количество людей, которые вернули кошелек, почти равно количеству тех, кто еще и деньги с карточки попытался снять. Для меня эта цифра стала самой шокирующей», — говорит сооснователь monobank.

Выводы

Чем меньше денег у вас в кошельке, тем больше шансов, что вам его вернут.

Ни в коем случае не носите PIN-код вместе с карточкой в кошельке. Если вы потеряете кошелек, велика вероятность, что у вас попробуют украсть деньги и с карты.

В местах, где есть охрана либо администрация, люди даже не заглядывают в кошелек и сразу несут его представителям местной «власти» (о тесте на «Кураже»).