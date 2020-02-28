Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) запустило онлайн-карту, на которой собрана вся информация о проведении ремонтов дорог, запланированных ремонтах и перекрытии дорог в связи с ними.
Кроме этого, на карте существует модуль для обращения, с помощью которого можно пожаловаться на плохое состояние дороги.
«Гражданин едет автомобильной дорогой - в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и тому подобное. Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться к Укравтодору. Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения», - сообщил директор Укрдорсвязи Вадим Горюшко.
Как сообщают в Укравтодоре
, новую карту разработали также для того, чтобы следить за работой подрядчиков, которые осуществляют ремонты и строительство автодорог.
«Граждане могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонты, ДТП, перекрытие движения, осложнение движения), об объектах придорожного сервиса, расположение паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и т.д.», - объясняют в пресс-службе ведомства.
Данные о состоянии дорог карта получает от Гидрометцентра, системы взвешивания машин в движении (Weigh-in-motion), дорожных камер, сканеров, а также ряда мобильных приложений, с которыми Укравтодор заключил сотрудничество. Среди них - Waze, Bolt, Uber, «Дія» и другие.
Карта пока работает из браузера, ее можно найти по ссылке
.
«Укравтодор» запустил интерактивную карту: там можно пожаловаться на состояние дорог