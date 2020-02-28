«Укравтодор» запустил интерактивную карту: там можно пожаловаться на состояние дорог

«Гражданин едет автомобильной дорогой - в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и тому подобное. Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться к Укравтодору. Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения», - сообщил директор Укрдорсвязи Вадим Горюшко.