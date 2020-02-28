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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 28 » 09:48:43

«Укравтодор» запустил интерактивную карту: там можно пожаловаться на состояние дорог

Сегодня, 10:20:43 315 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Укравтодор» запустил интерактивную карту: там можно пожаловаться на состояние дорог

 Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) запустило онлайн-карту, на которой собрана вся информация о проведении ремонтов дорог, запланированных ремонтах и перекрытии дорог в связи с ними. 

Кроме этого, на карте существует модуль для обращения, с помощью которого можно пожаловаться на плохое состояние дороги.
 

«Гражданин едет автомобильной дорогой - в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и тому подобное. Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться к Укравтодору. Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения», - сообщил директор Укрдорсвязи Вадим Горюшко.


Как сообщают в Укравтодоре, новую карту разработали также для того, чтобы следить за работой подрядчиков, которые осуществляют ремонты и строительство автодорог.
 

«Граждане могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонты, ДТП, перекрытие движения, осложнение движения), об объектах придорожного сервиса, расположение паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и т.д.», - объясняют в пресс-службе ведомства.


Данные о состоянии дорог карта получает от Гидрометцентра, системы взвешивания машин в движении (Weigh-in-motion), дорожных камер, сканеров, а также ряда мобильных приложений, с которыми Укравтодор заключил сотрудничество. Среди них - Waze, Bolt, Uber, «Дія» и другие.

Карта пока работает из браузера, ее можно найти по ссылке.
Тэги: карта, дороги, жалоба, Укравтодор
Комментариев: 6
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 10:23:38, Сегодня [Материал]
0

Очередная бессмыслица.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 10:40:45, Сегодня [Материал]
0

"мусор на обочине" - вот здесь я рассмеялся два раза.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 10:41:42, Сегодня [Материал]
0

А интерактивная карта по состоянию тротуаров будет?
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 11:00:32, Сегодня [Материал]
0

За тротуари відповідає місцева влада: мер, міськрада, міськвиконком. Укравтодор це траси за межами міст.
Dimm
5 Димм (Dimm)   • 11:23:11, Сегодня [Материал]
0

Это повод не делать иа-карту?
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 11:30:32, Сегодня [Материал]
0

Залежить від міської влади.
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