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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 11 » 08:31:32

Пропавшую в Житомире девушку нашли далеко от дома – в Донецкой области

Сегодня, 08:31:32 6039 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пропавшую в Житомире девушку нашли далеко от дома – в Донецкой области

 Благодаря неравнодушию граждан и оперативной работе полиции удалось разыскать пропавшую 14-летнюю житомирянку Александру Карбовскую. Как стало известно "Журналу Житомира", девочку нашли далеко от дома - в Донецкой области.

По непроверенной информации, она ехала в Донецк. Правоохранителям удалось ее найти в автобусе Кривой Рог - Бахмут.
 

"Как выяснилось, беглянка путешествовала автобусом сообщением Кривой Рог - Бахмут, где и познакомилась со случайной попутчицей. Во время общения с девушкой, у женщины возникло подозрение, что свое путешествие та не согласовала со взрослыми. О своих сомнениях она сообщила замначальнику Дружковского отделение полиции, а он сообщил начальнику ювенальной превенции ГУНП", - сообщает полиция Донетчины.


Правоохранители оперативно "встретили" автобус, на котором передвигалась юная путешественница, в городе Константиновка.

Обстоятельства побега выясняются. Несовершеннолетнюю вскоре отправят домой в Житомир.
Тэги: Житомир, розыск, Девушка, полиция, Донетчина
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