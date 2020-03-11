Пропавшую в Житомире девушку нашли далеко от дома – в Донецкой области

"Как выяснилось, беглянка путешествовала автобусом сообщением Кривой Рог - Бахмут, где и познакомилась со случайной попутчицей. Во время общения с девушкой, у женщины возникло подозрение, что свое путешествие та не согласовала со взрослыми. О своих сомнениях она сообщила замначальнику Дружковского отделение полиции, а он сообщил начальнику ювенальной превенции ГУНП", - сообщает полиция Донетчины.