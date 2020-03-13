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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Март » 13 » 09:56:37

Малая приватизация: на окраине Житомира за 4,6 млн грн продают заброшенное здание. ФОТО

Вчера, 10:17:37 3478 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Малая приватизация: на окраине Житомира за 4,6 млн грн продают заброшенное здание. ФОТО

 Региональное отделение по Ровенской и Житомирской областях объявило аукционы по продаже объектов малой приватизации. Среди объектов - трехэтажное кирпичное здание расположенное в Житомира по ул. Промышленной, 1/154.

Как стало известно «Журналу Житомира», здание площадью 860 кв. м принадлежит Главному управлению Госпродпотребслужбы в Житомирской области.

В здании ранее размещался цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Сейчас оно по назначению не используется, состояние помещений - неудовлетворительное.

Аукцион состоится 17 марта. Стартовая цена объекта - 4 млн 630,1 тыс. гривен.





Тэги: Житомир, аукцион, приватизация
Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 11:07:26, Вчера [Материал]
0

А за що там 4 ляма?
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