Региональное отделение по Ровенской и Житомирской областях объявило аукционы по продаже объектов малой приватизации. Среди объектов - трехэтажное кирпичное здание расположенное в Житомира по ул. Промышленной, 1/154.
Как стало известно «Журналу Житомира
», здание площадью 860 кв. м принадлежит Главному управлению Госпродпотребслужбы в Житомирской области.
В здании ранее размещался цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Сейчас оно по назначению не используется, состояние помещений - неудовлетворительное.
Аукцион состоится 17 марта
. Стартовая цена объекта - 4 млн 630,1 тыс. гривен.
Малая приватизация: на окраине Житомира за 4,6 млн грн продают заброшенное здание. ФОТО