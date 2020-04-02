В Житомире в подъездах многоэтажных домов проводится дезинфекция. Для этого из резервного фонда бюджета города было выделено 200 тысяч гривен.
Как стало известно «Журналу Житомира
», дезинфекцию проводят уборщики управляющих компаний и ОСМД.
По информации городского совета, в подъездах домов выполняется:
- общая влажная уборка мест общего пользования (подъездов) водой с добавлением бытовых моющих (мыльных) средств ежедневно или минимум два раза в неделю, в зависимости от периодичности уборки;
- протирание салфетками с дезсредствами поверхностей, которых часто касаются (перила, дверные и оконные ручки, кнопки и панели лифтов) с выдержкой времени экспозиции в соответствии с инструкцией;
- обработка дезсредствами крышек мусоропроводов (мусоросборников);
- проветривание подъездов.
Кроме этого, управляющими компаниями, ОСМД проводится информационная и разъяснительная работа о запрете пользования детскими и спортивными площадками на придомовых территориях.
Мэрия показала, как в многоэтажках Житомира проводят дезинфекцию. ФОТО