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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 2 » 16:09:22

Мэрия показала, как в многоэтажках Житомира проводят дезинфекцию. ФОТО

Вчера, 16:31:07 1146 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия показала, как в многоэтажках Житомира проводят дезинфекцию. ФОТО

 В Житомире в подъездах многоэтажных домов проводится дезинфекция. Для этого из резервного фонда бюджета города было выделено 200 тысяч гривен.

Как стало известно «Журналу Житомира», дезинфекцию проводят уборщики управляющих компаний и ОСМД.

По информации городского совета, в подъездах домов выполняется:
 
  • общая влажная уборка мест общего пользования (подъездов) водой с добавлением бытовых моющих (мыльных) средств ежедневно или минимум два раза в неделю, в зависимости от периодичности уборки;
  • протирание салфетками с дезсредствами поверхностей, которых часто касаются (перила, дверные и оконные ручки, кнопки и панели лифтов) с выдержкой времени экспозиции в соответствии с инструкцией;
  • обработка дезсредствами крышек мусоропроводов (мусоросборников);
  • проветривание подъездов.

Кроме этого, управляющими компаниями, ОСМД проводится информационная и разъяснительная работа о запрете пользования детскими и спортивными площадками на придомовых территориях.



















Тэги: уборка, дома, Житомир, дезинфекция
Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 17:23:48, Вчера [Материал]
+4

почему то похоже на постановочное фото. У кого проводилась дезинфекция отпишитесь, дабы развеять сомнения.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 17:50:49, Вчера [Материал]
0

Вот эти все двери подъездов нужно принудительно открыть на время эпидемии, ну или хотя бы крючок для открытия ногой приварить.
google
3 Гугиль (google)   • 18:36:33, Вчера [Материал]
0

на последнем фото ... вирус короны походу поразил весь подъезд судя по пятнам грипозным...как вы там живете?
DMB2016
4 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 18:52:58, Вчера [Материал]
+3

ПОКАЗУХА
melan
5 melan (melan)   • 19:25:38, Вчера [Материал]
+1

Вот в том и беда, что одни не понимают опасности происходящего, а другие только видят способ урвать денежных средств.
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