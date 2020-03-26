Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 26.03.2020    10:08:13
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 26 » 08:51:11

На дезинфекцию житомирских многоэтажек из бюджета выделили почти 200 тыс. грн

Сегодня, 09:01:11 279 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На дезинфекцию житомирских многоэтажек из бюджета выделили почти 200 тыс. грн

 Из резервного фонда бюджета Житомирской городской ОТГ дополнительно выделят средства для осуществления мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Такое решение принято в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета 25 марта.

Так, планируется, что 191 тыс. 142 гривны будет направлено на приобретение управлением жилищного хозяйства городского совета дезинфицирующих средств для уборки мест общего пользования в многоквартирных домах.

Также будет профинансирована закупка дезинфицирующих средств для обработки контейнеров для мусора КП "Автотранспортное предприятие 0628" на сумму: 9 тыс. 758 гривен.

Напомним, в Житомире с 24 марта работники коммунального предприятия "УАШ" начали дезинфицировать тротуары центральных улиц и места скопления людей. Дезинфицируют улицы города специальным средством "Lasept Free".
Тэги: Житомир, дезинфекция, Многоэтажки, уборка
Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 09:14:44, Сегодня [Материал]
0

Відео, як правильно дезіфікувати під'їзд, щоб зберегти здоров'я його жителів, а не переборщити хімією (в ліфтах і т.д.)
https://youtu.be/OuujyDRzjUo
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus