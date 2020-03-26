Из резервного фонда бюджета Житомирской городской ОТГ дополнительно выделят средства для осуществления мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.
Такое решение принято в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета 25 марта.
Так, планируется, что 191 тыс. 142 гривны будет направлено на приобретение управлением жилищного хозяйства городского совета дезинфицирующих средств для уборки мест общего пользования в многоквартирных домах.
Также будет профинансирована закупка дезинфицирующих средств для обработки контейнеров для мусора КП "Автотранспортное предприятие 0628" на сумму: 9 тыс. 758 гривен.
Напомним, в Житомире с 24 марта работники коммунального предприятия "УАШ" начали дезинфицировать тротуары центральных улиц и места скопления людей. Дезинфицируют улицы города специальным средством "Lasept Free"
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На дезинфекцию житомирских многоэтажек из бюджета выделили почти 200 тыс. грн
https://youtu.be/OuujyDRzjUo