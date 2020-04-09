Доставка освященных пасок домой: Укрпочта накануне Пасхи запустила новый сервис

Накануне Пасхи в Украине запускают новый сервис - доставка пасок домой. Соответствующее объявление размещено на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
"Скоро наступят праздничные Пасхальные дни в условиях карантина. Укрпочта вместе с партнером Киевским хлебозаводом предлагает, не рискуя здоровьем, заказать паску домой"
, - информирует Министерство
.
Стоимость пасок: 300 грамм за 30 грн, 500 грамм - 50 грн. Укрпочта бесплатно их доставит в ваш дом.
Отмечается, что пасочки будут доставлять уже освященные. К этому будут привлечены Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь.
Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр 0800300545 до 12 апреля включительно. Почтальоны или курьеры начнут приносить паски домой с 13 по 17 апреля, в зависимости от даты заказа и населенного пункта.
Как сообщал "Журнал Житомира
", возле храмов в этом году не будет традиционного освящения пасок
. В мэрии отмечают, что в розничной торговле будут продаваться паски, которые при производстве освятили.