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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 9 » 13:17:16

Доставка освященных пасок домой: Укрпочта накануне Пасхи запустила новый сервис

Сегодня, 13:39:21 321 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Доставка освященных пасок домой: Укрпочта накануне Пасхи запустила новый сервис

 Накануне Пасхи в Украине запускают новый сервис - доставка пасок домой. Соответствующее объявление размещено на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"Скоро наступят праздничные Пасхальные дни в условиях карантина. Укрпочта вместе с партнером Киевским хлебозаводом предлагает, не рискуя здоровьем, заказать паску домой", - информирует Министерство.

Стоимость пасок: 300 грамм за 30 грн, 500 грамм - 50 грн. Укрпочта бесплатно их доставит в ваш дом.

Отмечается, что пасочки будут доставлять уже освященные. К этому будут привлечены Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь.

Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр 0800300545 до 12 апреля включительно. Почтальоны или курьеры начнут приносить паски домой с 13 по 17 апреля, в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

Как сообщал "Журнал Житомира", возле храмов в этом году не будет традиционного освящения пасок. В мэрии отмечают, что в розничной торговле будут продаваться паски, которые при производстве освятили.
Тэги: паски, доставка, Укрпочта, пасха
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:01:15, Сегодня [Материал]
-1

Укрпочта занимайся своим делом. Тут без вас мародеров хватает.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:26:06, Сегодня [Материал]
0

А паскі будуть святити священникі УПЦ? Чи моськовська наволоч?
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