Великдень 2020: в Україні святять паски в режимі онлайн і продають святкові кошики

Вже найближчої неділі, 19 квітня, православні українці святкуватимуть Великдень. У зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні місцева влада закликає людей по можливості утриматися від візитів до церкви і залишитися вдома.
У Житомирі вірянам протягом 18-20 квітня заборонили приходити до храмів
. Через спалах коронавірусу на карантин зачинилася Києво-Печерська Лавра, де COVID-19 підтвердили у понад 90 осіб.
Щоб уберегти людей, які бажають освятити святкові паски і крашанки, від походів до церкви, представники українського бізнесу запустили корисні ініціативи, що дозволяють замовити й навіть освятити великодній кошик онлайн. Відтак освячені продукти доставлять вам прямо додому, інформує "Новое Время
".
Освячення в режимі онлайн-стріму
Великодні набори збирається доставляти сервіс Mister.Am в Житомирі, Чернігові та Черкасах. Партнером виступає варенична Балувана Галя. Для замовлення доступні три варіанти наборів: від 280 до 1280 грн.
До мінімального набору великоднього кошика входить паска з родзинками, крашанки, домашня ковбаса, генеральське сало і сіль. Набори дорожче доповнюються бужениною, вином, домашніми котлетами і хріновухою.
Ці набори також можуть доставити вам вже освяченими. Але в даному випадку від традицій вирішили не відходити – кошики будуть святити вранці в неділю, безпосередньо в саме свято. Для тих, хто хоче переконатися в тому, що ритуал дійсно проведено, пропонують онлайн-стрім всього процесу.
"У неділю вранці ми запросимо священика, який освятить всі замовлення перед їх доставкою. Ви зможете спостерігати за цим процесом в рамках спеціальної онлайн-трансляції. SMS з посиланням на стрім ми надішлемо о 7 ранку 19 квітня. Кожен набір перебуватиме в нашому герметичному пакеті з пломбою, освячення буде безконтактним, гарантуємо максимальну безпеку", – написав у себе в Фейсбуці співавтор ідеї Ярослав Циганенко.
У коментарі він розповів, що тільки за перший день вони отримали близько півсотні попередніх замовлень на великодні набори. Замовити набір для себе або близьких можна за цим посиланням
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Паски з позначкою від Rozetka
Кілька варіантів пасхальних наборів і окремі паски пропонує придбати компанія Rozetka. Є солодкі набори, куди входять власне пасхальний кекс і пряники, а також традиційне для цього свята вино – кагор, набори, що включають паску, банку солоних огірків, ковбасу, хрін і сіль, з вином або без, а також окремі великодні кекси.
Традиційно святкові кошики освячують безпосередньо саме у Великодню неділю, але в умовах карантину компанія вирішила відійти від цих норм. Тому священики УПЦ почали святити набори вже з понеділка, 13 квітня, щоб встигнути доставити їх за адресами до Великодня. Про те, що набір освятили, покупцеві повідомлять за допомогою спеціальної позначки, написав у себе в Фейсбуці Владислав Чечоткін, співвласник і керуючий компанією Rozetka.ua.
Він також повідомляє, що ще 3 тис. освячених пасок компанія за свій рахунок доправить в зону проведення ОСС на Донбас.
"Туди, де віра особливо міцна, де без надії не обійтися, де дух Великодня має бути обов’язково
", – пише Чечоткін.
Замовляючи великодній набір, ви можете оформити доставку на будь-яку адресу – наприклад, відправити святковий кошик своїм близьким або родичам в інший населений пункт. Оформити замовлення можна за цим посиланням
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Кошики від Діми Борисова
Великі великодні набори пропонує і Сім'я ресторанів Діми Борисова. В кошик вартістю 999 грн входять великий великодній кекс, крашанки, печінковий паштет, домашня буженина і пастрамі, сир камамбер і торт Наполеон. Доставляється набір в коробці безпосередньо напередодні Великодня – 17 або 18 квітня.
За ту саму ціну окремо можна придбати святкову качку по-пекінськи. А за 189 грн – червоне сухе вино сорту Мерло від Gastrofamily для тих, кому не до вподоби кагор.
Ці набори не освячують – тільки готують і доставляють по Києву або Київській області. Як розповіли в Сім'ї ресторанів Діми Борисова, майже 30% замовлень – за місто. Багато замовляють доставку не для себе, а для родичів. При цьому самі замовлення надходять з різних місць – є навіть кілька замовлень з Нью-Йорка. Оформити своє замовлення можна за цим посиланням
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Паски за попереднім замовленням від Укрпошти
Безкоштовно доставляти паски
буде і державний поштовий оператор Укрпошта. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці
написав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Партнером цієї ініціативи виступив Київський хлібзавод, який займається виготовленням пасок.
Укрпошта також вирішила відійти від традиційної процедури, щоб встигнути доставити паски всім, кому це потрібно, до свята. Тому паски будуть освячувати не якраз на свято, а раніше.
Замовлення на паски брали до неділі, 12 квітня. А до суботи, 18 квітня, поштовий оператор обіцяє доставити всі замовлення за вказаними адресами. Станом на 11 квітня через Укрпошту вже замовили більше 12 тис. пасок. Крім того, спільно з фондом Starenki
Укрпошта зібрала понад 70 тис. грн на закупівлю понад півтори тисячі пасок для одиноких людей похилого віку.
І навіть святу воду можна купити онлайн
Є варіанти і для тих, хто не надто воліє йти до церкви під час карантину, але готовий освятити свій пасхальний кошик самотужки. В онлайн-продажу можна відшукати святу воду в пляшках, замовити та оплатити прямо через сайт.
Наприклад, в магазині Синай при Свято-Благовіщенському соборі УПЦ можна купити воду
, освячену на святих джерелах в Почаєві і на Гробі Господньому в Єрусалимі. Вартість – 15 і 23 грн за пляшку відповідно. Воду з Почаєва пропонує також православний магазин Завіт
– теж за ціною 15 грн за пляшку. У церковній лавці
Кафедрального собору УПЦ свята вода гори Почаївської коштує 17 грн, а вода з джерел Києво-Печерської Лаври – 10 грн.
Великдень 2020: в Україні святять паски в режимі онлайн і продають святкові кошики