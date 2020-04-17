Великдень 2020: в Україні святять паски в режимі онлайн і продають святкові кошики

"У неділю вранці ми запросимо священика, який освятить всі замовлення перед їх доставкою. Ви зможете спостерігати за цим процесом в рамках спеціальної онлайн-трансляції. SMS з посиланням на стрім ми надішлемо о 7 ранку 19 квітня. Кожен набір перебуватиме в нашому герметичному пакеті з пломбою, освячення буде безконтактним, гарантуємо максимальну безпеку", – написав у себе в Фейсбуці співавтор ідеї Ярослав Циганенко.