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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 13 » 17:41:31

Без паники! Mister.Am запускает социальную доставку продуктовых наборов для выживания     Реклама  

Вчера, 17:41:26 2436 11 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без паники! Mister.Am запускает социальную доставку продуктовых наборов для выживания

 Боитесь ходить в магазин из-за коронавируса? Не беда. Житомирский сервис Mister.Am запускает социальную доставку продуктовых наборов необходимых на случай экстренной ситуации.

В Житомире вам доставят гречку, макароны, внушительный запас "Мивины", масло, чай, туалетную бумагу, консервы, соль и спички с шоколадом "Корона". В общем, всё что нужно для выживания. Всё это удовольствие обойдется от 89 до 319 гривен, на выбор есть разные пакеты. 
 

Ярослав Цыганенко Mister.Am"В ситуации с массовыми волнениям по поводу вируса, мы просто решили помочь житомирянам. Спокойно, без паники и очередей будем доставлять продуктовые наборы в любую точку города, пока они не закончатся на полках супермаркетов. Это абсолютно не коммерческий проект, мы не получаем вознаграждения от магазинов или брендов, привозя заказы без наценок, в то время как стоимость доставки покрывает расходы курьера на топливо", - говорит Ярослав Цыганенко, основатель Mister.Am.



Всего в мобильном приложении Мистер.Ам доступно 3 набора. Стоимость - ровно как в чеке на кассе в АТБ, МЕТРО, без наценок. 

Продукты, как и все остальные заказы Mister.Am, находятся в герметичных пакетах с пломбой, которую может вскрыть только клиент. Это исключает контакт содержимого с внешней средой, гарантируя безопасность. 

Стандартная цена доставки в Житомире составляет 45 грн. Время получения - с 11:00 до 21:00 ежедневно.
 

Стратегический запас "Mini" 89 грн

Mister.Am запускает социальную доставку

 

Стратегический запас "Standard" 199 грн

Mister.Am запускает социальную доставку

 

Стратегический запас "Maxi" 319 грн

Mister.Am запускает социальную доставку


Доставка пиццы Житомир
Тэги: Mister.Am, доставка
Комментариев: 11
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:57:15, Вчера [Материал]
+3

ЖИТОМИР, КАК ВСЕГДА, СО ВРЕМЕН КОРОЛЕВА, ОПЕРЕЖАЕТ ВРЕМЯ!!! Первая смерть в Украине от короновируса - МЫ! Первые ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ ПО СПАСЕНИЮ от короновируса - тоже МЫ! Мистер Ам - БРАВО!!!!!!!!
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 18:04:23, Вчера [Материал]
+3

Шоколадка "корона" в наборе выживальщика от коронавируса - это пять!
Надо было ещё "королевский" чай Ричард добавить))
Fedya
8 jose (Fedya)   • 20:05:31, Вчера [Материал]
+2

не вистачає радомишльського пива
Stiven30
9 Дмитрий (Stiven30)   • 20:47:25, Вчера [Материал]
+2

Ага шампанского и презиков
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 18:24:03, Вчера [Материал]
0

Нафига эта мивина? Лучше фрукты-овощи были бы в наборе. Да и вообще содержимое набора продумывали задницей.
CPTN
4 AntiHype (CPTN)   • 18:49:20, Вчера [Материал]
+2

Браво!!! Бизнес на паникующих лохах, красиво сработано!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 19:09:18, Вчера [Материал]
+1

https://bit.ly/2IIOMwF

Контроль за ценами в нацистской Германии: Магазин закрыт полицией по причине слишком высоких цен. Владелец магазина — на перевоспитании в Дахау.
aptik
11 Артем (aptik)   • 22:16:27, Вчера [Материал]
0

Ради интеса только что пошел в магазин собрал "Стратегічний запас "Maxi"
Получилось за 315 грн. Так что там по сути только за доставку переплатите и все.
Олена2807
6 Олена (Олена2807)   • 19:19:09, Вчера [Материал]
+2

Супер! Ви перші! Ви - молодці! У нас у Вінниці ще нема такого.
skyborn
7 no name (skyborn)   • 19:40:43, Вчера [Материал]
+4

Молодцы!
Marek
10 Стас (Marek)   • 20:50:45, Вчера [Материал]
+2

+++++
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