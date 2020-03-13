Без паники! Mister.Am запускает социальную доставку продуктовых наборов для выживания

"В ситуации с массовыми волнениям по поводу вируса, мы просто решили помочь житомирянам. Спокойно, без паники и очередей будем доставлять продуктовые наборы в любую точку города, пока они не закончатся на полках супермаркетов. Это абсолютно не коммерческий проект, мы не получаем вознаграждения от магазинов или брендов, привозя заказы без наценок, в то время как стоимость доставки покрывает расходы курьера на топливо" , - говорит Ярослав Цыганенко, основатель Mister.Am.