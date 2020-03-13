Боитесь ходить в магазин из-за коронавируса? Не беда. Житомирский сервис Mister.Am запускает социальную доставку продуктовых наборов необходимых на случай экстренной ситуации.
В Житомире вам доставят гречку, макароны, внушительный запас "Мивины", масло, чай, туалетную бумагу, консервы, соль и спички с шоколадом "Корона". В общем, всё что нужно для выживания. Всё это удовольствие обойдется от 89 до 319 гривен, на выбор есть разные пакеты.
"В ситуации с массовыми волнениям по поводу вируса, мы просто решили помочь житомирянам. Спокойно, без паники и очередей будем доставлять продуктовые наборы в любую точку города, пока они не закончатся на полках супермаркетов. Это абсолютно не коммерческий проект, мы не получаем вознаграждения от магазинов или брендов, привозя заказы без наценок, в то время как стоимость доставки покрывает расходы курьера на топливо", - говорит Ярослав Цыганенко, основатель Mister.Am.
Всего в мобильном приложении Мистер.Ам доступно 3 набора
. Стоимость - ровно как в чеке на кассе в АТБ, МЕТРО, без наценок.
Продукты, как и все остальные заказы Mister.Am, находятся в герметичных пакетах с пломбой, которую может вскрыть только клиент. Это исключает контакт содержимого с внешней средой, гарантируя безопасность.
Стандартная цена доставки в Житомире составляет 45 грн. Время получения - с 11:00 до 21:00 ежедневно.
Стратегический запас "Mini" 89 грн
Стратегический запас "Standard" 199 грн
Стратегический запас "Maxi" 319 грн
Без паники! Mister.Am запускает социальную доставку продуктовых наборов для выживания
Надо было ещё "королевский" чай Ричард добавить))
Контроль за ценами в нацистской Германии: Магазин закрыт полицией по причине слишком высоких цен. Владелец магазина — на перевоспитании в Дахау.
Получилось за 315 грн. Так что там по сути только за доставку переплатите и все.