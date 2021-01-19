В Украине снизили тариф на доставку газа: клиенты Житомиргаза скидку не получили

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
Соответствующее решение
Комиссия приняла на заседании во вторник, 19 января.
Отмечается, что снижение касается компаний, где тарифы были существенно выше, чем средние по стране.
Снижение составило 5%-30%. Теперь предельный тариф - 1,79 грн (без НДС)
, или же 2,15 грн с НДС.
Стоит добавить, что снижение тарифа не коснулось АО «Житомиргаз», поскольку стоимость услуги по распределению природного газа составляет 1,68 грн
(2,02 грн с НДС).
В тоже время скидку получили клиенты ЧАО «Коростышевгаз».