Rocket дарит бесплатную доставку

До конца месяца заказы в Житомире будут доставляться абсолютно бесплатно.

Украинский сервис доставки Rocket поздравляет украинцев с 30-летием Независимости. В качестве подарка компания отменила плату за доставку для всех жителей Житомира.

До конца месяца заказы будут доставляться бесплатно. Единственным условием для получения подарка будет минимальная сумма заказа. Для разных партнеров сервиса она будет отличаться, но не превысит 250 грн. Воспользоваться предложением можно неограниченное количество раз.

«Rocket – украинский сервис доставки еды и продуктов. Мы работаем в 28 украинских городах, а с прошлого года начали международную экспансию. Но с выходом на новые рынки мы не забываем откуда мы родом. И ко Дню Независимости нашей страны особенно приятно дарить украинцам лучший сервис, существенно упрощающий их повседневную жизнь», — рассказал Олег Любарец, CMO Rocket.



Чтобы воспользоваться предложением достаточно сделать любой заказ в приложении Rocket на сумму от 250 грн, или меньше, если с партнером действуют специальные условия на период акции.

Если вы ранее не пользовались приложением Rocket, протестировать сервис можно со скидкой 70 грн. Для того после установки следует активировать промокод UKRAINE30.