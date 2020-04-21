Озеленение по расписанию: на клумбах Житомира готовятся высадить 75000 цветов

В этом году на улицах и в скверах Житомира высадят 75 тысяч цветов. Саженцы цветов уже готовы для высадки в грунт, однако погодные условия пока не дают этого сделать, информирует городской совет.
«Мы не можем высадить их в грунт, так ночи еще холодные. Ждем стабильную теплую температуру»
, - сообщили «ЖЖ
» работники коммунального предприятия «Зеленбуд», которое будет высаживать цветы.
На клумбах нашего города готовятся высадить: петунию, агератум, алиссум, тагетес, бегонию, георгины «веселые ребята» - однолетние растения; канны, сеткреазию, хлорофитум - многолетники.
Кроме того, на вертикальное озеленение используют 1200 единиц растений. Сульфинии и пеларгонии высадят в специальных термочаш, которые защищены от перепада температур и имеют постоянное питание влагой.