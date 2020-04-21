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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 21 » 14:50:12

Озеленение по расписанию: на клумбах Житомира готовятся высадить 75000 цветов

Сегодня, 15:19:12 357 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Озеленение по расписанию: на клумбах Житомира готовятся высадить 75000 цветов

 В этом году на улицах и в скверах Житомира высадят 75 тысяч цветов. Саженцы цветов уже готовы для высадки в грунт, однако погодные условия пока не дают этого сделать, информирует городской совет.

«Мы не можем высадить их в грунт, так ночи еще холодные. Ждем стабильную теплую температуру», - сообщили «ЖЖ» работники коммунального предприятия «Зеленбуд», которое будет  высаживать цветы.

На клумбах нашего города готовятся высадить: петунию, агератум, алиссум, тагетес, бегонию, георгины «веселые ребята» - однолетние растения; канны, сеткреазию, хлорофитум - многолетники.

Кроме того, на вертикальное озеленение используют 1200 единиц растений. Сульфинии и пеларгонии высадят в специальных термочаш, которые защищены от перепада температур и имеют постоянное питание влагой.

Тэги: цветы, благоустройство, Житомир
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