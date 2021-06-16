Подбор дизайна и растений: как в Житомире создают красочные клумбы

"Эта бабочка у нас уже около 3-4 лет. У нее вообще две локации - первый раз она стояла здесь, на площади Соборной, а два года назад - на Новом бульваре", - рассказала эколог коммунального предприятия "Зеленбуд" Елена Бондарчук.

"В этом году мы использовали для озеленения сальвию, петунию, цинерарию, - говорит Елена Бондарчук. - Берем эти растения, потому что они комфортно чувствуют себя в городских условиях. Когда мы высаживаем цветник, то выбираем те растения, которые могут жить в той или иной среде. Например, у нас есть цветники на автовокзале, где вокруг один асфальт, который довольно быстро нагревается. Поэтому там мы высадили цветы, которые могут перенести такие условия и постоять без воды - бархатцы, сальвию, алиссум".