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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 16 » 14:41:37

Подбор дизайна и растений: как в Житомире создают красочные клумбы

Сегодня, 14:41:37 330 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подбор дизайна и растений: как в Житомире создают красочные клумбы

 Работники коммунального предприятия "Зеленбуд" проводят озеленение и высаживают цветы на клумбах Житомира. На днях коммунальщики обустроили на площади Соборной огромную "цветочную" бабочку. 

Обычно в "бабочку" вмещается около 1500 растений. В этом году цветов взяли 700, но больших по размеру, чтобы сделать клумбу пышнее, передает "Суспільне".
 

"Эта бабочка у нас уже около 3-4 лет. У нее вообще две локации - первый раз она стояла здесь, на площади Соборной, а два года назад - на Новом бульваре", - рассказала эколог коммунального предприятия "Зеленбуд" Елена Бондарчук.




Всего в Житомире есть 30 объектов с клумбами, которые обслуживает "Зеленбуд".
 

"В этом году мы использовали для озеленения сальвию, петунию, цинерарию, - говорит Елена Бондарчук. - Берем эти растения, потому что они комфортно чувствуют себя в городских условиях. Когда мы высаживаем цветник, то выбираем те растения, которые могут жить в той или иной среде. Например, у нас есть цветники на автовокзале, где вокруг один асфальт, который довольно быстро нагревается. Поэтому там мы высадили цветы, которые могут перенести такие условия и постоять без воды - бархатцы, сальвию, алиссум".




Дизайн клумб города работники "Зеленбуда" разрабатывают в зимне-весенний период.
 

"Ежегодно прорисовываем новые рисунки. Делаем это с учетом формы цветника, цветовой гаммы и цветов, которые собираемся высаживать. Обычно используют или плавные линии, или регулярные цветники. Такого плана посадка доступна на площади Королева, когда используют более прямые линии - это ромбы, треугольники", - добавила Елена Бондарчук.


Всего в этом году работники коммунального предприятия" Зеленбуд" высадят на клумбах города около 100 000 растений. 

Фото: Суспільне
Тэги: клумбы, цветы, Житомир, благоустройство
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