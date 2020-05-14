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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 14 » 13:01:44

На центральных улицах Житомира начали высаживать цветы. ВИДЕО

Сегодня, 13:12:44 426 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На центральных улицах Житомира начали высаживать цветы. ВИДЕО

 На клумбах Житомира коммунальное предприятие "Зеленбуд" начало высаживать однолетние цветы. В этом году собираются посадить больше 60 тысяч саженцев.

Растения подбирают по цвету и высоте, говорится в сюжете "Суспільне Житомир".
 

"Мы начали работу с центральных клумб города, озеленяем также клумбы возле вокзала. Всего в этом году планируем высадить более 60000 однолетних цветов. Будем их компоновать с многолетниками, которые еще можно высаживать. Работаем мы на три группы, высаживаем около 25-30 цветов на один квадратный метр", - рассказывает представитель коммунального предприятия "Зеленбуд "Елена Бондарчук.


13 мая бригада из пяти озеленителей высаживала на площади Королёва тагетес.

"На этой клумбе у нас, кроме тагетеса, будет хлорофитум и бегонии. Растения в основном подбираются по цвету и высоте - чтобы не надоедало и с каждым годом становилось все лучше", - сообщила инженер "Зеленбуда" Галина Жук.

Озеленение Житомира продлится до середины июня. За это время планируют украсить цветами все клумбы города.
 
Тэги: клумбы, благоустройство, цветы, Житомир
Комментариев: 2
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 15:29:17, Сегодня [Материал]
0

Меня интересует вопрос. Сколько они простоят пока их не сорвут, "герои" роликов с камер видеонаблюдения?
Pound
2 Life is life (Pound)   • 17:14:07, Сегодня [Материал]
0

В нас єдине чого не крадуть - це чорнобривці.
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