"Мы начали работу с центральных клумб города, озеленяем также клумбы возле вокзала. Всего в этом году планируем высадить более 60000 однолетних цветов. Будем их компоновать с многолетниками, которые еще можно высаживать. Работаем мы на три группы, высаживаем около 25-30 цветов на один квадратный метр", - рассказывает представитель коммунального предприятия "Зеленбуд "Елена Бондарчук.
13 мая бригада из пяти озеленителей высаживала на площади Королёва тагетес.
"На этой клумбе у нас, кроме тагетеса, будет хлорофитум и бегонии. Растения в основном подбираются по цвету и высоте - чтобы не надоедало и с каждым годом становилось все лучше", - сообщила инженер "Зеленбуда" Галина Жук.
Озеленение Житомира продлится до середины июня. За это время планируют украсить цветами все клумбы города.
На центральных улицах Житомира начали высаживать цветы. ВИДЕО