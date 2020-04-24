Facebook или Instagram: сколько житомирян пользуются популярными соцсетями

Социальная сеть Facebook популярнее среди жителей Житомира, чем соцсеть Instagram. Такая тенденция наблюдается почти во всех облцентрах страны.
Такие данные приводит Агентство стратегических коммуникаций и управления репутацией RMA
. Исследование базируется на данных Facebook Ads Manager о пользователях соцсетей из 24 украинских облцентров.
Согласно данным, на март 2020 года 200 житомирян пользуются Facebook. Вместе с тем, соцсеть Instagram используют 140 тысяч жителей города. По этому показателю Житомир находится на 14-й позиции среди всех областных центров.
Доля житомирян, которые являются пользователями Facebook, составляет 76%. Instagram используют 53% населения города.
Среди пользователей Facebook в среднем преобладает аудитория в возрасте 26-35 (29%) и 36-45 (24%). В Instagram лидируют пользователи 18-25 и 26-35 лет (по 32%).