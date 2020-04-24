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Facebook или Instagram: сколько житомирян пользуются популярными соцсетями

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Facebook или Instagram: сколько житомирян пользуются популярными соцсетями

 Социальная сеть Facebook популярнее среди жителей Житомира, чем соцсеть Instagram. Такая тенденция наблюдается почти во всех облцентрах страны.

Такие данные приводит Агентство стратегических коммуникаций и управления репутацией RMA. Исследование базируется на данных Facebook Ads Manager о пользователях соцсетей из 24 украинских облцентров.

Согласно данным, на март 2020 года 200 житомирян пользуются Facebook. Вместе с тем, соцсеть Instagram используют 140 тысяч жителей города. По этому показателю Житомир находится на 14-й позиции среди всех областных центров.



Доля житомирян, которые являются пользователями Facebook, составляет 76%. Instagram используют 53% населения города.



Среди пользователей Facebook в среднем преобладает аудитория в возрасте 26-35 (29%) и 36-45 (24%). В Instagram лидируют пользователи 18-25 и 26-35 лет (по 32%).

Тэги: facebook, соцсети, статистика, Житомир, instagram
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