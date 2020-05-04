Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении бывшему офицеру ВСУ из Житомира, который в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону оккупантов.
Как отмечают в спецслужбе
, досудебным следствием установлено, что житель Житомира в 1999 году закончил один из отечественных вузов, который готовит специалистов в области наземной и бортовой военной связи. После обучения офицер продолжил службу в Национальном космическом агентстве Украины.
"В 2012 году он был назначен на должность в Национальном центре управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках выполнения должностных обязанностей он имел непосредственный доступ к сведениям, которые имеют важное оборонное и экономическое значение, в частности в новейшим опытно-конструкторским и проектным разработкам в области исследования космического пространства", - информирует пресс-центр СБУ.
После интервенции России в 2014 году офицер перешел на сторону врага, а затем получил российское гражданство и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора.
"Следователи и киберспециалисты СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу совершения офицером преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приказом министра обороны Украины предателя лишили офицерского звания"
, - добавляет спецслужба.
Напомним, столичный суд признал виновным в государственной измене и создании террористической группы житомирянина, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова
.
Житомирянин перешел на сторону врага. СБУ обвиняет в госизмене бывшего офицера космического агентства
А ти свого шефа кремлівського пропустиш беж черги?
Зроби добру справу і попроси щоб санітари його прийняли як буйного неадеквата і тримали наче юродивого.
Але і сам не виходь, в тебе тяжкий випадок і стаціонар це тобі на все життя.
Видужуй в дурці то ще проживеш, бо на свободі зі стаканом і гаслом коцапським "ты мене увважжаешь" довго не протянеш.
О!
Є радикальна методика лікування від русофашистського сказу.
Кожен день, через час, тричі кричиш "Пупкин х"йло". І гарантія що через неділю перестанеш нести охінею.
Бач Алексей (leon_ztmr) користується цим і не заїкається, а його тупість то вже вроджене.
Але не вздумай кричати "путен", бо шеф обідиться і перестане тобі висилати гонорари.
Так як він любитель дитячих пупків і педофіл, то поміняв свою фамілію на "Пупкін".
Вже і стелу собі в мовзолеї заказав з написом: "Тут знаходиться пупкін -кат народів, руки по лікоть в крові, могильщик раші і
визначний ідіот сучасності" .
Провідувать його будуть теж тільки ідіоти і записують їх на відвідини вже тепер. То ти записався? Бо записують тільки стійких ідіотів і рашедебілів і ти в це визначення підходиш як найкраще. Їдь, записуйся і бери з собою всю команду корисних ідіотів кремля, а ми видихнем з полегшенням...Гуд бай.
А чувства свои засунь себе в личку.
Бо зрадник- це тіло не тільки без родини, без Батьківщини, а і без , совісті, порядності бо є опущеноим невігласом з мозком на рівні ділетанства. Тож який суб'єкт, така в нього і "родина".