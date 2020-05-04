Житомирянин перешел на сторону врага. СБУ обвиняет в госизмене бывшего офицера космического агентства

"В 2012 году он был назначен на должность в Национальном центре управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках выполнения должностных обязанностей он имел непосредственный доступ к сведениям, которые имеют важное оборонное и экономическое значение, в частности в новейшим опытно-конструкторским и проектным разработкам в области исследования космического пространства", - информирует пресс-центр СБУ.