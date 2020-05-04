Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 05.05.2020    12:53:45
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 4 » 10:40:21

Житомирянин перешел на сторону врага. СБУ обвиняет в госизмене бывшего офицера космического агентства

Вчера, 11:04:21 5499 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянин перешел на сторону врага. СБУ обвиняет в госизмене бывшего офицера космического агентства

 Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении бывшему офицеру ВСУ из Житомира, который в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону оккупантов.

Как отмечают в спецслужбе, досудебным следствием установлено, что житель Житомира в 1999 году закончил один из отечественных вузов, который готовит специалистов в области наземной и бортовой военной связи. После обучения офицер продолжил службу в Национальном космическом агентстве Украины.
 

"В 2012 году он был назначен на должность в Национальном центре управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках выполнения должностных обязанностей он имел непосредственный доступ к сведениям, которые имеют важное оборонное и экономическое значение, в частности в новейшим опытно-конструкторским и проектным разработкам в области исследования космического пространства", - информирует пресс-центр СБУ.

 

После интервенции России в 2014 году офицер перешел на сторону врага, а затем получил российское гражданство и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора.

"Следователи и киберспециалисты СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу совершения офицером преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приказом министра обороны Украины предателя лишили офицерского звания", - добавляет спецслужба.

Напомним, столичный суд признал виновным в государственной измене и создании террористической группы житомирянина, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.

Тэги: измена, предатель, СБУ, Житомир
Комментариев: 14
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 11:21:17, Вчера [Материал]
-6

ЩЕ ОДНА ПЕРЕМОГА!!! Маленька... але ж перемога))))))))))
predi
2 predi (predi)   • 11:30:15, Вчера [Материал]
+2

В міжнародний розшук і на нари зрадника!
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 15:49:56, Вчера [Материал]
-5

А дебіла predi на Гуйву!)))
predi
6 predi (predi)   • 16:26:41, Вчера [Материал]
+1

Так там же вся вата забила місця і записалась в чергу на рік вперед.
А ти свого шефа кремлівського пропустиш беж черги?
Зроби добру справу і попроси щоб санітари його прийняли як буйного неадеквата і тримали наче юродивого.
Але і сам не виходь, в тебе тяжкий випадок і стаціонар це тобі на все життя.
Видужуй в дурці то ще проживеш, бо на свободі зі стаканом і гаслом коцапським "ты мене увважжаешь" довго не протянеш.
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 17:34:06, Вчера [Материал]
-4

... дебіла predi на Гуйву! ТЕРМІНОВО!!!)))
predi
13 predi (predi)   • 08:50:41, Сегодня [Материал]
+2

Шо ж тебе так перемкнуло шо торочиш одне і теж? Сказився чи що?
О!
Є радикальна методика лікування від русофашистського сказу.
Кожен день, через час, тричі кричиш "Пупкин х"йло". І гарантія що через неділю перестанеш нести охінею.
Бач Алексей (leon_ztmr) користується цим і не заїкається, а його тупість то вже вроджене.
Але не вздумай кричати "путен", бо шеф обідиться і перестане тобі висилати гонорари.
Так як він любитель дитячих пупків і педофіл, то поміняв свою фамілію на "Пупкін".
Вже і стелу собі в мовзолеї заказав з написом: "Тут знаходиться пупкін -кат народів, руки по лікоть в крові, могильщик раші і
визначний ідіот сучасності" .
Провідувать його будуть теж тільки ідіоти і записують їх на відвідини вже тепер. То ти записався? Бо записують тільки стійких ідіотів і рашедебілів і ти в це визначення підходиш як найкраще. Їдь, записуйся і бери з собою всю команду корисних ідіотів кремля, а ми видихнем з полегшенням...Гуд бай.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 11:44:44, Вчера [Материал]
+4

и сколько еще таких тварей в рядах ВСУ, СБУ и МВД...ладно еще можно понять засланных диверсантов, это их "работа", но кто прожил в Украине всю жизнь и предал страну - не понимаю и не пойму
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 13:59:43, Вчера [Материал]
+2

Все космические секреты Украины теперь достались врагу...печаль.
ОЧЕНЬ
8 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 18:03:29, Вчера [Материал]
-4

Пропаганда во всей красе !
Artmaker
9 Евгений (Artmaker)   • 19:53:11, Вчера [Материал]
-5

Ти, сцуко, не патріот! Ти працюєш на путіна! Якщо зараз же не скажеш "Слава Україні", то чємаданвакзалрасія! А як нє, то ми пазвонім в СБУ!!!))))
Alex_BeNDeR
10 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 20:07:18, Вчера [Материал]
+2

Не знаю куда Вы там звонили бы, но чувство что в случай чего - не раздумывая поступили бы как этот бывший офицер. Люди без родины.
Artmaker
11 Евгений (Artmaker)   • 22:25:32, Вчера [Материал]
-5

Родина пишется с большой буквы, неуч.
А чувства свои засунь себе в личку.
Alex_BeNDeR
12 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 22:38:58, Вчера [Материал]
+4

Загляните в словарь, почитайте когда с большой и когда с маленькой буквы. Но все равно вы без родины, совок умер, а Человеком так и не стали. Потому хамите и злитесь, и изрыгаете здесь свою тухлую иронию. С большой буквы Родина это как раз про чувства, но раз вы их засунули себе, то не стоит и вспоминать, правда?
predi
14 predi (predi)   • 09:02:37, Сегодня [Материал]
+2

Він написав все вірно про тебе.
Бо зрадник- це тіло не тільки без родини, без Батьківщини, а і без , совісті, порядності бо є опущеноим невігласом з мозком на рівні ділетанства. Тож який суб'єкт, така в нього і "родина".
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus