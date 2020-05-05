В Овручском районе Житомирской области ликвидированы три очага пожара, которые возникли еще 16 апреля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"4 мая в Овручском районе ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки: вблизи с. Острова и с. Можары, которые возникли 16 апреля и с. Усово, возникшее 28 апреля"
, - информирует ГСЧС
.
Также днем ранее, 3 мая, на территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания вблизи с. Первомайское (возникло 16.04) и с. Дубовый Гай (возникло 29.04).
По состоянию на утро 5 мая, подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.
К тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники.
Пожары на севере Житомирщины: ликвидировали очаги, которые пылали с середины апреля