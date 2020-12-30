В Житомирской области за сутки заживо сгорели три мужчины

За прошедшие сутки в Житомирской области заживо сгорели три мужчины. По предварительным выводам специалистов, пожары произошли из-за неосторожности при курении.
Как сообщает «Журналу Житомира
» пресс-служба ГСЧС, 29 декабря в 09:24 на пункт связи 20-й Государственной пожарно-спасательной части г. Коростышев поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.
По прибытию пожарных на место происшествия выяснилось, что внутри дома было сильное задымление. В помещении спасатели нашли тело собственника дома – 66-летнего пенсионера.
Подобный пожар с трагическим исходом произошел в этот же день в с. Станишевка Житомирского района. Там местные жители увидели, что из-под кровли соседнего жилого дома шел дым, и вызвали спасателей. В помещении было обнаружено тело 67-летнего жителя дома.
Также во время тушения частного дома в с. Покровское Олевского района пожарные обнаружили внутри горящей квартиры погибшего 59-летнего владельца. Из-за позднего обнаружения и сообщения о пожаре на момент прибытия спасателей деревянное помещение было уже полностью охвачено огнем.
Окончательные причины всех вышеупомянутых пожаров на данный момент устанавливаются.