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В Житомирской области за сутки заживо сгорели три мужчины

Вчера, 12:55:22 1074 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области за сутки заживо сгорели три мужчины

 За прошедшие сутки в Житомирской области заживо сгорели три мужчины. По предварительным выводам специалистов, пожары произошли из-за неосторожности при курении.

Как сообщает «Журналу Житомира» пресс-служба ГСЧС, 29 декабря в 09:24 на пункт связи 20-й Государственной пожарно-спасательной части г. Коростышев поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.

По прибытию пожарных на место происшествия выяснилось, что внутри дома было сильное задымление. В помещении спасатели нашли тело собственника дома – 66-летнего пенсионера.

Подобный пожар с трагическим исходом произошел в этот же день в с. Станишевка Житомирского района. Там местные жители увидели, что из-под кровли соседнего жилого дома шел дым, и вызвали спасателей. В помещении было обнаружено тело 67-летнего жителя дома.

Также во время тушения частного дома в с. Покровское Олевского района пожарные обнаружили внутри горящей квартиры погибшего 59-летнего владельца. Из-за позднего обнаружения и сообщения о пожаре на момент прибытия спасателей деревянное помещение было уже полностью охвачено огнем.

Окончательные причины всех вышеупомянутых пожаров на данный момент устанавливаются.
Тэги: пожары, спасатели, Житомирская область
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