В Житомире накануне майских праздников избили парня, который на сайте знакомств договорился о свидании с другим парнем. Об этом сообщили в правозащитном ЛГБТ-центе «Наш мир».
«Парень через сайт знакомств договорился о встрече с другим парнем, но вместо романтического свидания был жестоко избит и изнасилован группой нелюдей»
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Правозащитники отмечают, что пол ночи над парнем издевались, срезав ножом одежду и надев наручники, а «потом, подталкивая ножом голого гнали домой, чтобы еще и получить деньги».
По их данным, попав во двор злоумышленники угрожали родителям парня, однако те вызвали полицию и нападавшие скрылись. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение.
По словам правозащитников, полиция открыла уголовное производство только по статье «грабеж», а гомофобного мотива «не заметила». Сейчас для пострадавшего ищут адвоката.
В Житомире жестоко избили гея. Полиция гомофобного мотива не заметила - правозащитники