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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 5 » 11:34:04

В Житомире жестоко избили гея. Полиция гомофобного мотива не заметила - правозащитники

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В Житомире жестоко избили гея. Полиция гомофобного мотива не заметила - правозащитники

 В Житомире накануне майских праздников избили парня, который на сайте знакомств договорился о свидании с другим парнем. Об этом сообщили в правозащитном ЛГБТ-центе «Наш мир».

«Парень через сайт знакомств договорился о встрече с другим парнем, но вместо романтического свидания был жестоко избит и изнасилован группой нелюдей», - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что пол ночи над парнем издевались, срезав ножом одежду и надев наручники, а «потом, подталкивая ножом голого гнали домой, чтобы еще и получить деньги».

По их данным, попав во двор злоумышленники угрожали родителям парня, однако те вызвали полицию и нападавшие скрылись. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение.

По словам правозащитников, полиция открыла уголовное производство только по статье «грабеж», а гомофобного мотива «не заметила». Сейчас для пострадавшего ищут адвоката.

Тэги: Житомир, нападение, грабеж, гомофобия
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