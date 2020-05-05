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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Май » 5 » 13:26:35

Учебный год в школах завершится дистанционно, до 1 июля

Вчера, 13:37:35 1236 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Учебный год в школах завершится дистанционно, до 1 июля

 Из-за продления карантина до 22 мая учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - пояснила в.и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Календарь учебы будет выглядеть так:
 
  • до 31 мая продлятся занятия;
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
  • в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
 

"Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ДПА в форме ЗНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года", - говорят в министерстве.


Ранее МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Вся информация, связанная с изменениями в системе образования из-за карантина, собрана на отдельном ресурсе - mon-covid19.info
Тэги: учебный год, школы, МОН, Карантин
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