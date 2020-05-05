Учебный год в школах завершится дистанционно, до 1 июля

Из-за продления карантина до 22 мая учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года"
, - пояснила в.и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.
Календарь учебы будет выглядеть так:
- до 31 мая продлятся занятия;
- до 1 июля должен быть завершен учебный год;
- до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
"Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ДПА в форме ЗНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года", - говорят в министерстве.
Ранее МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.
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