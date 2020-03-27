В МОН заявили, что учебный год в Украине закончится 1 июля, а ДПА отменят

Учебный год для всех школьников, кроме 11-классников, в этом году завершится 1 июля. А для выпускников вступительная кампания в университеты из-за карантина может продолжаться до середины октября.
Об этом в четверг во время онлайн-конференции заявила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, информирует BBC Україна
.
Школьники будут учиться до 1 июля
По ее словам, все будет зависеть от того, когда ученики смогут вернуться за школьные парты после карантина. Пока же до 24 апреля все обучение точно будет продолжаться только дистанционно
.
"Но мы понимаем, что может быть очень по-разному"
, - добавила Мандзий.
Впоследствии исполняющая обязанности министра добавила, что к темам, которые не успели нормально проработать дистанционно, смогут вернуться в следующем учебном году.
"Учебный год закончится 1 июля. Кроме выпускников 11 класса"
, - отметила Любомира Мандзий.
Что будет с выпускниками?
Когда учебный год завершится для одиннадцатиклассников, пока неизвестно. По словам Мандзий, он продлится до тех пор, пока они не получат документ об образовании. Здесь все будет зависеть от завершения основной сессии ЗНО.
"Если вернемся за школьные парты в мае, то в мае пройдет пробное внешнее независимое оценивание (ЗНО). Основная сессия ЗНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня", - пояснила она.
Вступительная кампания может затянуться до октября
Любомира Мандзий отметила, что если обучение не восстановится в июне, то ЗНО могут провести и в июле, и в августе.
"Если мы готовы начать ЗНО в середине августа, то его процедура завершится в середине сентября. При таких условие вступительная кампания в высшие учебные заведения завершится в середине октября", - дала прогноз исполняющая обязанности министра образования.
Она пообещала точно сообщить дату старта вступительной кампании, когда это станет понятно.
Зарплаты учителям и итоговая аттестация
Любомира Мандзий также рассказала о том, что министерство решило отменить государственную итоговую аттестацию (ДПА) для учащихся 4-го и 9-го класса. В то же время она заверила, что все педагоги будут получать зарплаты, несмотря на карантин и дистанционное обучение
"Все педагогические работники должны получать среднюю зарплату"
, - отметила чиновник.
Зараз ще й в 4 класі здають випускні екзамени? А навіщо?
Ми екзамени в школі здавали двічі: після 9 і 11 класа; і думаю цього було достатньо.