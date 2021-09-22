Детсады и начальные классы не отправят на карантин. Как с 23 сентября будут работать учебные заведения Житомира?

«При "желтом" уровне посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения одного из обязательных документов. Их перечень опубликован здесь. Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате», - подчеркнул министр.