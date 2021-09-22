Детсады и начальные классы не отправят на карантин. Как с 23 сентября будут работать учебные заведения Житомира?

С 23 сентября Украина переходит в «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В связи с этим Правительство обновило карантинные условия, в частности о работе учебных заведений. Об этом сообщил
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
«При "желтом" уровне посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения одного из обязательных документов. Их перечень опубликован здесь. Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате», - подчеркнул министр.
Согласно постановлению Правительства №1236 от 9 декабря 2020 (с изменениями) при «желтом» уровне эпидемической опасности запрещается:
- посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).
Детсады и начальные классы школ будут работать офлайн
В то же время, Правительство разрешило сохранить очный режим обучения в дошкольных учреждениях и 1-4 классах учреждений общего среднего образования при любом уровне карантинных ограничений.
«Неоднократно отмечал, что воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками. Длительная "дистанционка" для самых младших может привести к невозобновляемым потерям в обучении. Поэтому по моей инициативе и при поддержке Правительства сегодня были внесены соответствующие изменения в постановление КМУ», - сообщил министр.
В частности, речь идет о таких изменениях: условие о наличии 80% вакцинированного персонала НЕ распространяется
на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений общего среднего образования.
Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм. Такое «исключение» будет действовать при «желтом» и «красном» уровнях эпидемической опасности.
Напомним, одна из школ Житомира с 23 сентября может уйти на дистанционное обучение
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