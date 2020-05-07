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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 7 » 08:59:21

На окраине Житомира ремонтируют дорогу к селу Вересы. ФОТО

Сегодня, 08:59:21 892 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На окраине Житомира ремонтируют дорогу к селу Вересы. ФОТО

 Несмотря на карантин в Житомирской городской ОТГ продолжают обновлять дорожную инфраструктуру. Сейчас подрядчик ремонтирует дорогу от Житомира до села Вересы. Об этом в соцсети сообщил городской голова Житомира.

"Продолжается капремонт дороги Житомир - Вересы. Это кратчайший путь в город. Много лет она в критическом состоянии и жители села вынуждены тратить гораздо больше времени, чтобы добраться до Житомира", - отметил Сухомлин.

Он добавил, что на очереди ремонт улиц Театральная, Качиньского, Чудновской и Грушевского.

Как сообщал "Журнал Житомира", на ремонт дороги потратят 17,17 млн грн, подрядчик - ЧП "Автомагистраль".



Тэги: ремонт дорог, Вересы, громада, Житомир
Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 09:34:35, Сегодня [Материал]
-2

Делают не дорогу, а делают бюджет Житомира. На брусчатку накатывают в дождь сантиметровый слой остывшего асфальта. Эта так называемая дорога улетит в канаву не более чем за год.
yulyayulya
2 Юлия (yulyayulya)   • 10:15:46, Сегодня [Материал]
+3

Дорогу ту роблять уже більше місяця. Дощ іде лише останній диждень. Безпосередньо в дощ асфальт не клали. Бруківку спочатку підсипали шаром каміння. Але невеликим. Надіються, що і бруківки в якості основи вистачить. Шар асфальту сантиметрів 10. Але, якщо порівняти з тим, як турки робили трасу Київ- Чоп до Євро 2012, яка вже 8 років в нормальному стані. То да набагато гірше. Як на мене років з 3 -4 простоїть без ремонту. Більш навряд.
HOUSE
3 Sergey (HOUSE)   • 10:22:36, Сегодня [Материал]
-2

Меня интересует вопрос. А сколько этот асфальт пролежит после того как укладывали в доджь? Почему у нас все делается вот так? И кто даст гарантию что через пол года или год, не придется заново его ложить?
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