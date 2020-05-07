Несмотря на карантин в Житомирской городской ОТГ продолжают обновлять дорожную инфраструктуру. Сейчас подрядчик ремонтирует дорогу от Житомира до села Вересы. Об этом в соцсети сообщил городской голова Житомира.
"Продолжается капремонт дороги Житомир - Вересы. Это кратчайший путь в город. Много лет она в критическом состоянии и жители села вынуждены тратить гораздо больше времени, чтобы добраться до Житомира"
, - отметил Сухомлин
.
Он добавил, что на очереди ремонт улиц Театральная, Качиньского, Чудновской и Грушевского.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на ремонт дороги потратят 17,17 млн грн
, подрядчик - ЧП "Автомагистраль".
На окраине Житомира ремонтируют дорогу к селу Вересы. ФОТО