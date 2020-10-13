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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 13 » 09:45:24

Из Житомира в село Вересы запустили новый автобусный маршрут: схема движения

Сегодня, 10:03:49 1104 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из Житомира в село Вересы запустили новый автобусный маршрут: схема движения

 В Житомирской городской ОТГ с 13 октября запустили новый автобусный маршрут "Вересы - Сенный рынок". Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.

"С сегодняшнего дня начата работа автобусного маршрута №7" Вересы - Сенный рынок", указанный маршрут обслуживает два коммунальных автобуса", - говорится в сообщении.

Автобусы №7 будут курсировать по следующему маршруту: Вересовский шлях, улица Саенко, улица Коростышевская, Киевское шоссе, улица Киевская, улица Покровская, улица Домбровского. В обратном направлении автобусы будут курсировать через улицу Небесной Сотни.

На маршруте действует тариф, установленный для проезда по городу Житомир:
 
  • наличными - 8 грн;
  • банковской картой - 7 грн;
  • карта житомирянина - 6 грн.
 
Напомним, в сентябре 2018 года Житомир и село Вересы объединились в городскую территориальную громаду. Фотопрогулка по селу Вересы доступна по ссылке. Ранее за 17 миллионов гривен отремонтировали дорогу от Житомира до села Вересы.





Тэги: громада, автобус, Вересы, Житомир
Комментариев: 2
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:26:18, Сегодня [Материал]
+1

якось дуже раптово перед виборами згадали про Вереси

Неточність:
в тексті автобус їде по вулиці Хлібній
на мапі — по Покровскій до Сінного, а назад — по Небесної Сотні
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 14:35:29, Сегодня [Материал]
0

неточність 2:
в тексті по вулиці Якова Зайка
на мапі — по Коростишівській
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