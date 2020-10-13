Из Житомира в село Вересы запустили новый автобусный маршрут: схема движения

В Житомирской городской ОТГ с 13 октября запустили новый автобусный маршрут "Вересы - Сенный рынок". Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.
"С сегодняшнего дня начата работа автобусного маршрута №7" Вересы - Сенный рынок"
, указанный маршрут обслуживает два коммунальных автобуса", - говорится в сообщении.
Автобусы №7 будут курсировать по следующему маршруту: Вересовский шлях, улица Саенко, улица Коростышевская, Киевское шоссе, улица Киевская, улица Покровская, улица Домбровского. В обратном направлении автобусы будут курсировать через улицу Небесной Сотни.
На маршруте действует тариф, установленный для проезда по городу Житомир
:
- наличными - 8 грн;
- банковской картой - 7 грн;
- карта житомирянина - 6 грн.
Напомним, в сентябре 2018 года Житомир и село Вересы объединились в городскую территориальную громаду
. Фотопрогулка по селу Вересы доступна по ссылке
. Ранее за 17 миллионов гривен отремонтировали дорогу от Житомира до села Вересы
.
Неточність:
в тексті автобус їде по вулиці Хлібній
на мапі — по Покровскій до Сінного, а назад — по Небесної Сотні
в тексті по вулиці Якова Зайка
на мапі — по Коростишівській