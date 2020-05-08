В Житомире, чтобы поддержать бизнес, упростили процедуру установки летних террас возле кафе

"Все просто: обращаетесь в Департамент экономического развития и отправляете эскиз потенциальной площадки (хоть от руки нарисованный). Мы должны понимать, как это будет выглядеть. Здесь единственный критерий - эстетично. Без пластиковой мебели", - отметил Сергей Сухомлин.