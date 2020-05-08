В Житомире для бизнеса упростили процедуру установки летних площадок. Речь идет в частности о заведениях общественного питания, которые ранее не имели такой необходимости или возможности.
Об этом в соцсети
сообщил городской голова Житомира.
"Все просто: обращаетесь в Департамент экономического развития и отправляете эскиз потенциальной площадки (хоть от руки нарисованный). Мы должны понимать, как это будет выглядеть. Здесь единственный критерий - эстетично. Без пластиковой мебели", - отметил Сергей Сухомлин.
Также он отметил, что норма вводится только на 2020-й год, чтобы поддержать малый бизнес, который пострадал в результате карантина.
По словам мэра Житомира, исполком готов собираться каждый день, чтобы быстро утверждать разрешения, и предприниматели могли работать.
Напомним, Правительство разрешило с 11 мая
открыть летние площадки в кафе и ресторанах. Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности, в частности: расстояние между столиками 1,5 метра, не более двух посетители за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала.
В Житомире, чтобы поддержать бизнес, упростили процедуру установки летних террас возле кафе