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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 8 » 17:52:38

В Житомире, чтобы поддержать бизнес, упростили процедуру установки летних террас возле кафе

Вчера, 17:52:38 906 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире, чтобы поддержать бизнес, упростили процедуру установки летних террас возле кафе

 В Житомире для бизнеса упростили процедуру установки летних площадок. Речь идет в частности о заведениях общественного питания, которые ранее не имели такой необходимости или возможности.

Об этом в соцсети сообщил городской голова Житомира.
 

"Все просто: обращаетесь в Департамент экономического развития и отправляете эскиз потенциальной площадки (хоть от руки нарисованный). Мы должны понимать, как это будет выглядеть. Здесь единственный критерий - эстетично. Без пластиковой мебели", - отметил Сергей Сухомлин.


Также он отметил, что норма вводится только на 2020-й год, чтобы поддержать малый бизнес, который пострадал в результате карантина.

По словам мэра Житомира, исполком готов собираться каждый день, чтобы быстро утверждать разрешения, и предприниматели могли работать.

Напомним, Правительство разрешило с 11 мая открыть летние площадки в кафе и ресторанах. Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности, в частности: расстояние между столиками 1,5 метра, не более двух посетители за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала.
Тэги: летняя площадка, Житомир, кафе, предприниматели
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 23:39:28, Вчера [Материал]
0

Сухомлин красавчик! Делает для города не меньше, чем мэр Черкасс, только без лишнего пафоса и шумихи!
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