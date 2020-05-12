26 женщин из Житомирской области удостоены почетного звания «Мать-героиня»

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня матери присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
«За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин»
, - говорится в сообщении
.
Как стало известно «Журналу Житомира
», среди награжденных - 26 жительниц Житомирской области.
Напомним, почетное звание получают матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Начиная с 2004 года на Житомирщине 11041 женщина получила звание «Мать-героиня».