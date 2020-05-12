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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 12 » 08:31:51

26 женщин из Житомирской области удостоены почетного звания «Мать-героиня»

Сегодня, 08:31:51 1396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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26 женщин из Житомирской области удостоены почетного звания «Мать-героиня»

 Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня матери присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин», - говорится в сообщении

Как стало известно «Журналу Житомира», среди награжденных - 26 жительниц Житомирской области.

Напомним, почетное звание получают матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Начиная с 2004 года на Житомирщине 11041 женщина получила звание «Мать-героиня».
Тэги: Житомирская область, награда, мать, дети
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