В Житомирской области готовятся к старту футбольного сезона: зрителей на трибуны не пустят

"Обычно, мы начинали соревнования в апреле кубковыми матчами. Чемпионат стартовал в мае. Летом мы уже завершали соревнования. В этом году мы теряем время, но за счет перерыва, который мы делали летом, мы можем догнать и провести полноценный чемпионат в этом году. Рассчитываем, что команд 15-17 будут участвовать", - сказал Руслан Павлюк.