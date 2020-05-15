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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Май » 15 » 13:47:07

В Житомирской области готовятся к старту футбольного сезона: зрителей на трибуны не пустят

Сегодня, 14:02:07 207 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области готовятся к старту футбольного сезона: зрителей на трибуны не пустят

 Первенство Житомирской области по футболу вместо весны планируют начать летом. Проведение Суперкубка Житомирской области остается под вопросом.

Об этом рассказал председатель Житомирской областной ассоциации футбола Руслан Павлюк в комментарии "Суспільне Житомир".
 

"Обычно, мы начинали соревнования в апреле кубковыми матчами. Чемпионат стартовал в мае. Летом мы уже завершали соревнования. В этом году мы теряем время, но за счет перерыва, который мы делали летом, мы можем догнать и провести полноценный чемпионат в этом году. Рассчитываем, что команд 15-17 будут участвовать", - сказал Руслан Павлюк.

 

Ассоциация футбола еще не решила, будет ли проводить в этом году матч за Суперкубок области, в котором должны были играть команды "Звягель" из Новограда-Волынского и "Мал" из Коростеня.

"Суперкубок - это отдельный турнир, отдельный матч. Как только соревнования начнутся, мы решим с командами, как его провести", - сообщил председатель областной ассоциации футбола.

В случае получения разрешения на проведение соревнований, будут соблюдены все санитарные нормы, а зрителей на трибуны пока пускать не будут.
Тэги: чемпионат области, футбол, Спорт
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