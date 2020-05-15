Первенство Житомирской области по футболу вместо весны планируют начать летом. Проведение Суперкубка Житомирской области остается под вопросом.
Об этом рассказал председатель Житомирской областной ассоциации футбола Руслан Павлюк в комментарии "Суспільне Житомир".
"Обычно, мы начинали соревнования в апреле кубковыми матчами. Чемпионат стартовал в мае. Летом мы уже завершали соревнования. В этом году мы теряем время, но за счет перерыва, который мы делали летом, мы можем догнать и провести полноценный чемпионат в этом году. Рассчитываем, что команд 15-17 будут участвовать", - сказал Руслан Павлюк.
Ассоциация футбола еще не решила, будет ли проводить в этом году матч за Суперкубок области, в котором должны были играть команды "Звягель" из Новограда-Волынского и "Мал" из Коростеня.
"Суперкубок - это отдельный турнир, отдельный матч. Как только соревнования начнутся, мы решим с командами, как его провести", - сообщил председатель областной ассоциации футбола.
В случае получения разрешения на проведение соревнований, будут соблюдены все санитарные нормы, а зрителей на трибуны пока пускать не будут.
В Житомирской области готовятся к старту футбольного сезона: зрителей на трибуны не пустят