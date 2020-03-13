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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Март » 13 » 10:56:41

Ближайший матч ФК «Полесье» пройдет без зрителей: болеть за любимую команду придется онлайн

Вчера, 11:17:41 507 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ближайший матч ФК «Полесье» пройдет без зрителей: болеть за любимую команду придется онлайн

 Ближайшие матчи футзального клуба "ИнБев" и футбольного клуба "Полесье" пройдут в Житомире без зрителей. Соответствующее решение принято из-за введеного карантина на территории Житомира и городской ОТГ.

14 марта в Житомире состоится матч 18 тура Favbet Экстра-лиги. Футзальная команда "ИнБев" сыграет с Хмельницким "Соколом".

Начало матча - в 12.00. Посмотреть матч можно будет онлайн по ссылке.

22 марта стартует весенняя часть сезона во II лиге ПФЛ. ФК "Полесье" примет в Житомире на "Спартак-Арене" столичный "Оболонь-Бровар-2".

Посмотреть игру и поболеть за житомирских футболистов можно будет онлайн. Ссылка на трансляцию будет добавлена накануне матча.
Тэги: футбол, Спорт, Житомир, матч, Карантин
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