В селе Местечко Брусиловского района 14 мая сгорел гараж и автомобиль, находившийся в нем. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.
По словам хозяина, он попросил соседа подварить в гараже "крыло" легковушки.
"Менее чем через час после начала работ тот прибежал к нему и сказал, что горит салон авто. Набрав ведро воды, владелец побежал тушить пожар. Пока он вернулся набрать еще одно, пламя уже распространилось на деревянный потолок гаража. Тогда мужчина понял, что сам уже не справится и позвонил на 101", - информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Пожарным удалось спасти соседний дачный дом и дом хозяина. Уничтожена крыша гаража, автомобиль и имущество, которое было в середине горящего здания.
Специалисты предполагают, что искра от сварочного аппарата попала в салон автомобиля, после чего и началось возгорание.
Попросил соседа приварить «крыло»: на Житомирщине сгорела машина, а вместе с ней гараж. ФОТО