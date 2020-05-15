Попросил соседа приварить «крыло»: на Житомирщине сгорела машина, а вместе с ней гараж. ФОТО

"Менее чем через час после начала работ тот прибежал к нему и сказал, что горит салон авто. Набрав ведро воды, владелец побежал тушить пожар. Пока он вернулся набрать еще одно, пламя уже распространилось на деревянный потолок гаража. Тогда мужчина понял, что сам уже не справится и позвонил на 101", - информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.