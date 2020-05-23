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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 23 » 14:15:31

День героев: в Житомире почтили память борцов за свободу Украины. ФОТО

Вчера, 14:15:31 961 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День героев: в Житомире почтили память борцов за свободу Украины. ФОТО

 Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День Героев - праздник, установленный в честь борцов за свободу Украины. В Житомире горожане, руководство города и представители военных учреждений возложили цветы к памятным знакам.

Героям, павшим за Украину в зоне АТО/ООС, поклонились на площади Соборной, у памятных стендов, где в 2019 году было открыто 66 досок памяти в честь Героев-житомирян, погибших в результате войны на востоке Украины.

К сожалению, фотографии погибших Героев добавляются: сейчас их 72.

Память Героев Небесной Сотни почтили на площади имени Королева. Цветы также положили и к могилам борцов за Украину на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора и памятнику Олегу Ольжичу.
 

История праздника


Дата праздника выбрана не случайно. Ведь именно 23 мая 1938 года в Роттердаме убили Евгения Коновальца. В 1941 году Второй Большой Сбор Организации Украинских Националистов постановил ежегодно 23 мая праздновать День Героев.

До обретения Украиной независимости, этот праздник праздновался подпольно. И после 1991 года он начал приобретать известность. Однако и сейчас праздник не имеет статуса официального. С 2014 года праздник начинает признаваться государственными и самоуправляющимися органами, проходят культурно-массовые мероприятия, организованные властью. В последние годы произошло значительное распространение празднования в центральные и восточные регионы Украины. Национально-патриотические организации добиваются установления Дня Героев официальным государственным праздником.

В День Героев вспоминают рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманщины, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, ОУН-УПА, членов освободительного движения шестидесятников, Героев Небесной Сотни и современной борьбы за территориальную целостность на востоке Украины - всех борцов за свободу Украины.









Тэги: День Героев, Житомир
Комментариев: 13
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 16:14:34, Вчера [Материал]
+3

Слава Героям!!!
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 18:05:27, Вчера [Материал]
-2

"вспоминают рыцарей Киевской Руси". Оказывается, в Киевской Руси были рыцари! "членов освободительного движения шестидесятников" - это тоже что-то из свеженького. Ещё надо вспомнить защитников Минас Тирита, учасников битвы на Пеленнорских Полях и ветеранов Войны Кольца.
Alex_zxc
5 Aleksandr (Alex_zxc)   • 19:33:59, Вчера [Материал]
+1

В принципе, существовали рыцари Киевской руси. Но в другом понимании, не в европейском... На Руси рыцари - это те же витязи и княжеские дружинники. Но у нас не принято об этом говорить, ассоциация возникнет с Россией и Московией...

https://proshloe.com/rytsarstvo-na-rusi-pochemu-ne-bylo.html
Atillanta
6 Иванна (Atillanta)   • 19:50:44, Вчера [Материал]
0

Спасибо за интересную статью. На Руси просто было характерное для всех феодальных обществ воинское сословие, получившие свои земельные угодья с крестьянами за службу князю. Однако у разных культур могли быть свои нюансы. Так, в Западной Европе классическая структура крестьяне-воины-духовенство была особенно чётко выражена и возник феномен т.н. рыцарства в силу различных исторических условий (например Крестовые походы, более сильная феодальная раздробленность и т.д.).
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 18:45:51, Вчера [Материал]
0

Шо там с расследованием по Небесной сотне?
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 18:47:57, Вчера [Материал]
-3

Пам'ятники.
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 19:54:42, Вчера [Материал]
0

Напомните-ка, кто освобождал Украину и Европу от нацизма?
predi
8 predi (predi)   • 20:29:54, Вчера [Материал]
-5

Це ти про тих "асвабадителей" котрі живуть в ніщеті і на порядок гірше чим інші "пабежденные"народи?
То за які ідеали воювало коцапське військо якщо народ "пабедитель" до цих пір "влачить жалкое нищенское существование"?
Це "Пабеда" чи може поразка?
Atillanta
9 Иванна (Atillanta)   • 21:30:11, Вчера [Материал]
-1

Якщо б не ''кацапське військо'', то ти б тут не тріпався, а впахував на заводах чи плантаціях представників ''вищої раси'' за миску баланди. А твої ОУН-УПА і їм подібне пішли би в топку після перемоги нацистів.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 21:39:23, Вчера [Материал]
+1

википедия говорит - америкосы с бриташками...
leon_ztmr
12 Алексей (leon_ztmr)   • 01:35:47, Сегодня [Материал]
0

Воооот. И почему-то о них в статье ни слова.
ZVEZDA
11 Житомирянин (ZVEZDA)   • 23:00:23, Вчера [Материал]
-1

Європу від нацизму не асвабаждали!
leon_ztmr
13 Алексей (leon_ztmr)   • 01:39:07, Сегодня [Материал]
0

Естественно. В твоих, паралельных мирах, вообще ничего не освобождали. У вас там только окупувалы.
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