День героев: в Житомире почтили память борцов за свободу Украины. ФОТО

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День Героев - праздник, установленный в честь борцов за свободу Украины. В Житомире горожане, руководство города и представители военных учреждений возложили цветы к памятным знакам.
Героям, павшим за Украину в зоне АТО/ООС, поклонились на площади Соборной, у памятных стендов, где в 2019 году было открыто 66 досок памяти в честь Героев-житомирян, погибших в результате войны на востоке Украины.
К сожалению, фотографии погибших Героев добавляются: сейчас их 72.
Память Героев Небесной Сотни почтили на площади имени Королева. Цветы также положили и к могилам борцов за Украину на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора и памятнику Олегу Ольжичу.
История праздника
Дата праздника выбрана не случайно. Ведь именно 23 мая 1938 года в Роттердаме убили Евгения Коновальца. В 1941 году Второй Большой Сбор Организации Украинских Националистов постановил ежегодно 23 мая праздновать День Героев.
До обретения Украиной независимости, этот праздник праздновался подпольно. И после 1991 года он начал приобретать известность. Однако и сейчас праздник не имеет статуса официального. С 2014 года праздник начинает признаваться государственными и самоуправляющимися органами, проходят культурно-массовые мероприятия, организованные властью. В последние годы произошло значительное распространение празднования в центральные и восточные регионы Украины. Национально-патриотические организации добиваются установления Дня Героев официальным государственным праздником.
В День Героев вспоминают рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманщины, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, ОУН-УПА, членов освободительного движения шестидесятников, Героев Небесной Сотни и современной борьбы за территориальную целостность на востоке Украины - всех борцов за свободу Украины.
https://proshloe.com/rytsarstvo-na-rusi-pochemu-ne-bylo.html
То за які ідеали воювало коцапське військо якщо народ "пабедитель" до цих пір "влачить жалкое нищенское существование"?
Це "Пабеда" чи може поразка?