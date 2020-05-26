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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 26 » 15:12:01

Водоканал показал, как в Житомире строят новые очистные сооружения. ФОТО

Сегодня, 15:57:01 969 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал показал, как в Житомире строят новые очистные сооружения. ФОТО

 В Житомире продолжаются работы по строительству новых очистных сооружений канализации и реконструкции магистральных трубопроводов. На объектах задействовано 115 рабочих.

По информации КП "Житомирводоканал", в течение года было проложено 4350 м водопроводных сетей. Также с начала мая начался первый этап реконструкции очистных сооружений.
 

"Сейчас на очистных сооружениях канализации водоканала построен фундамент и смонтирован металлокаркас под здание обезвоживания осадка, построены резервуары для первичного и избыточного ила. На аэрированных песколовках выполняются бетонные работы. Разворачивается строительство гравитационного илоуплотнителя и здания решеток", - информирует водоканал.


В то же время в машинном зале на станции очистки воды продолжается процесс демонтажа старого насосного оборудования на новое, которе позволит обеспечить надежность работы насосной станции, уменьшить электропотребление и возникновения аварийных ситуаций.

Все объекты, которые подлежат реконструкции, физически изношены: очистные сооружения канализации работают с 1975 года, машинный зал - с 1983 года, магистральные трубопроводы были проложены в 80-х годах.







Тэги: водоканал, Житомир, модернизация
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:28:58, Сегодня [Материал]
-1

Ты смотри!!!
Оказывается у нас ЧТО-ТО СТРОЯТ!!!
Приятная неожиданность!!!!!!
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 16:54:49, Сегодня [Материал]
+2

Новые и более мощные очистные сооружения очень нужны городу. Но фишка в том, что к канализации должны быть подключены подавляющее большинство пользователей воды, а не сбрасывать стоки с частного сектора в реку или в дренажные канавы (ливнёвки).
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 18:13:27, Сегодня [Материал]
0

о деньгах, что характерно, ни слова....
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