Водоканал показал, как в Житомире строят новые очистные сооружения. ФОТО

В Житомире продолжаются работы по строительству новых очистных сооружений канализации и реконструкции магистральных трубопроводов. На объектах задействовано 115 рабочих.
По информации КП "Житомирводоканал", в течение года было проложено 4350 м водопроводных сетей. Также с начала мая начался первый этап реконструкции очистных сооружений.
"Сейчас на очистных сооружениях канализации водоканала построен фундамент и смонтирован металлокаркас под здание обезвоживания осадка, построены резервуары для первичного и избыточного ила. На аэрированных песколовках выполняются бетонные работы. Разворачивается строительство гравитационного илоуплотнителя и здания решеток", - информирует водоканал.
В то же время в машинном зале на станции очистки воды продолжается процесс демонтажа старого насосного оборудования на новое, которе позволит обеспечить надежность работы насосной станции, уменьшить электропотребление и возникновения аварийных ситуаций.
Все объекты, которые подлежат реконструкции, физически изношены: очистные сооружения канализации работают с 1975 года, машинный зал - с 1983 года, магистральные трубопроводы были проложены в 80-х годах.
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