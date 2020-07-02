Вода из-под крана станет чистой и вкусной. Житомир модернизирует водопроводно-канализационную систему. ФОТО

«Мы находимся на станции второго подъема, из которой выходит две ветви магистральных трубопроводов. Затем они раздваиваются, питая город четырьмя магистральными трубопроводами. Полевая и промышленная зона уже питается через новый трубопровод. Мы реконструировали трубопровод, который идет по территории Малеванки и также питает центральную часть города ... Самая тяжелая реконструкция трубопровода будет проходить на территории Малеванки, ул. Домбровского: он большого диаметра, через него проходит 40% воды для города», - сказал Никитин.