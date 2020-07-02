Вода из-под крана станет чистой и вкусной. Житомир модернизирует водопроводно-канализационную систему. ФОТО

За средства Всемирного банка коммунальное предприятие «Житомирводоканал» осуществляет модернизацию очистных сооружений канализации, очистных сооружений воды, а также водопроводных сетей нашего города.
Как воплощаются в жизнь масштабные проекты показали специалисты коммунального предприятия на реконструируемых объектах.
Реконструкция водопроводных сетей
Андрей Никитин, директор водоканала, рассказывает, что в настоящее время осуществляется реконструкция магистральных трубопроводов большого диаметра, по которым проходит большое количество воды.
«Мы находимся на станции второго подъема, из которой выходит две ветви магистральных трубопроводов. Затем они раздваиваются, питая город четырьмя магистральными трубопроводами. Полевая и промышленная зона уже питается через новый трубопровод. Мы реконструировали трубопровод, который идет по территории Малеванки и также питает центральную часть города ... Самая тяжелая реконструкция трубопровода будет проходить на территории Малеванки, ул. Домбровского: он большого диаметра, через него проходит 40% воды для города», - сказал Никитин.
Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема
Сейчас начинается реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема - крупнейшей в нашем городе. Каждый день через эту станцию, как отмечают специалисты, подается около 58 тыс. куб. м воды в сутки. Вскоре старыми останутся только стены и два насосных агрегата, которые будут в будущем резервными.
«Все остальное будет полностью заменено, - отмечает Андрей Никитин. - Механическая и электрическая части, трубопроводы, задвижки - все будет новым. Здание будет утеплено, построена новая крыша, новая вентиляция, отопление, офисы для обслуживания».
Для того, чтобы начать реконструкцию и качественно продолжать обновление магистральных трубопроводов, необходимо выполнить огромный объем работы по замене задвижек вместе с деталями диаметром 1000 мм. Именно поэтому 4 и 5 июля в Житомире будет приостановлено водоснабжение.
Как будет осуществляться очистка воды на обновленной станции
Ныне действующие очистные сооружения построены 40 лет назад, являются изношенными и трудно «справляются» с очисткой загрязненной речной воды. Поэтому, как отмечалось, речь идет не просто о реконструкции очистных сооружений, а в полной мере новом строительстве. Рассказывая об очистке воды по новой технологии, Андрей Никитин отмечает, что водоканал откажется от постоянного использования хлора, но при этом оставит его в качестве альтернативы. Диоксид хлора и гипохлорит натрия - такие современные реагенты будут производить на новых станциях предприятия и использовать для «приготовления» воды.
С проблемой очистки «зеленой воды» на этапе водоочистки планируют бороться с помощью перманганата калия, а для дезинфекции воды добавлять диоксид хлора. Качественно очистить воду позволит ламельный осветитель, а улучшить вкус и запах воды - активированный уголь. Специалисты утверждают, что на сегодня это едва ли не единственный реагент, который забирает из воды неприятный вкус и запах. Потом - процесс очистки воды песчаными фильтрами и закачка ее в резервуары, которые также будут полностью обновлены.
О реконструкции очистных сооружений канализации
Очистные сооружения канализации строятся по лучшим немецким стандартам, что позволит на 100% очистить более тяжелые загрязнения, прежде всего фосфаты и азот. Все процессы, которые сейчас выполняются вручную, будут осуществляться автоматически. Это касается регулирования самоочистки, подачи кислорода, смешивания и др. Так, на сегодняшний день на двух площадках очистных сооружений работает 149 человек, после реконструкции - будут работать 39.
«Чтобы продлить срок эксплуатации очистных канализационных сооружений, будут использованы трубы из нержавеющей стали и качественно оцинкованные конструкции, очистные сооружения не предусматривают ни одной детали из черной стали», - отмечают в водоканале.
«Ил - это то, что остается после разделения сточных вод на воду и отходы. Сейчас в жидком виде он выбрасывается прямо на поля и в естественный способ высыхает»
Ил - качественное и пригодное минеральное удобрение
, - рассказали специалисты при осмотре объекта по утилизации ила.
По результатам исследования Полесского университета, ил - это качественное и пригодное минеральное удобрение, которое принадлежит к высшей среди пяти категорий.
«По качествам он сопоставим с селитрой, которую покупают аграрии за немалые деньги ...»
, - говорит Андрей Никитин.
После ввода в эксплуатацию этого объекта, высушивание и обезвоживание ила будет осуществляться в течение двух часов.
«Киевская лаборатория также подтвердила первую группу минеральных удобрений ... Проект предусматривает производство около 30 тонн ила из этих очистных сооружений», - говорят специалисты предприятия.
Сейчас водоканал начал процесс получения разрешительных документов для реализации такого проекта.
Кроме того, в рамках обновления водопроводных очистных сооружений и магистральных трубопроводов, будут реконструировано и административное здание предприятия. Проект термосанации админздания включает утепление, замену окон, обновление системы отопления. Планируется также обустроить сквер и парковку, чтобы люди могли отдохнуть вблизи водоканала.
Как сообщал «Журнал Житомира
», накануне отключения воды городской голова Житомира призвал житомирян набраться терпения
.
чем закончилось - все знают....