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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 28 » 17:01:56

В спальном районе Житомира поймали мужчин в балаклавах, которые бродили по подъездам

Сегодня, 17:18:56 1362 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В спальном районе Житомира поймали мужчин в балаклавах, которые бродили по подъездам

 На Богунии ночью 28 мая полиция задержала двух подозрительных мужчин, которые в балаклавах бродили по подъездам. Во время досмотра у них изъяли травматический пистолет и несколько наборов отмычек.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"События происходили около 2:00 в районе проспекта Мира и улицы Героев десантников. На службу "102" поступило сообщение о двух подозрительных мужчинах, которые в балаклавах рыщут по подъездам. По указанному адресу прибыл дежурный наряд роты полиции особого назначения", - сообщает полиция.


Подозрительных мужчин правоохранители заметили уже в соседнем с названным в сообщении дворе. Полицейские остановили и проверили мужчин. При них находился травматический пистолет калибра 9 мм с поврежденным серийным номером и патронами, а также несколько пар тканевых перчаток, наборы отмычек и магнитные ключи к дверям подъездов.

Мужчины оказались житомирянами, 1988 и 1982 годов рождения. Для дальнейшей проверки их доставили в участок. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют причастность мужчин к кражам из квартир житомирян.



Тэги: домушники, задержание, Житомир
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:08:42, Сегодня [Материал]
+1

месяц назад было видео, как два типа по подъездам лазили... и еще в квартиру пытались залесть (утром хозяин увидел что на цепочке дверь входная)....
Вроде на кроше, видео тут вроде было.... наверно те же "люди"
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