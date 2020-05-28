В спальном районе Житомира поймали мужчин в балаклавах, которые бродили по подъездам

На Богунии ночью 28 мая полиция задержала двух подозрительных мужчин, которые в балаклавах бродили по подъездам. Во время досмотра у них изъяли травматический пистолет и несколько наборов отмычек.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"События происходили около 2:00 в районе проспекта Мира и улицы Героев десантников. На службу "102" поступило сообщение о двух подозрительных мужчинах, которые в балаклавах рыщут по подъездам. По указанному адресу прибыл дежурный наряд роты полиции особого назначения", - сообщает полиция.
Подозрительных мужчин правоохранители заметили уже в соседнем с названным в сообщении дворе. Полицейские остановили и проверили мужчин. При них находился травматический пистолет калибра 9 мм с поврежденным серийным номером и патронами, а также несколько пар тканевых перчаток, наборы отмычек и магнитные ключи к дверям подъездов.
Мужчины оказались житомирянами, 1988 и 1982 годов рождения. Для дальнейшей проверки их доставили в участок. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют причастность мужчин к кражам из квартир житомирян.
Вроде на кроше, видео тут вроде было.... наверно те же "люди"