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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 2 » 13:16:10

В Житомире пьяный парень уснул в угнанном автомобиле

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В Житомире пьяный парень уснул в угнанном автомобиле

 Ночью 30 мая под Житомиром на глазах у владельца угнали автомобиль. Транспортное средство удалось быстро найти, а в его салоне обнаружили угонщика. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.

Как уточнили в ведомстве, водитель вышел из машины и опрометчиво оставил ключи в замке зажигания. Тогда в его ВАЗ-2104 сел парень и уехал.

Уже через час машину обнаружили на одной из центральных улиц Житомира. Внутри спал 24-летний житель Житомирского района. По всем признакам парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств произошедшего. Согласно ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины такие действия караются штрафом от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет", - говорят в полиции.
Тэги: Житомир, машина, угон
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