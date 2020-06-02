В Житомире пьяный парень уснул в угнанном автомобиле

Ночью 30 мая под Житомиром на глазах у владельца угнали автомобиль. Транспортное средство удалось быстро найти, а в его салоне обнаружили угонщика. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
Как уточнили в ведомстве, водитель вышел из машины и опрометчиво оставил ключи в замке зажигания. Тогда в его ВАЗ-2104 сел парень и уехал.
Уже через час машину обнаружили на одной из центральных улиц Житомира. Внутри спал 24-летний житель Житомирского района. По всем признакам парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств произошедшего. Согласно ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины такие действия караются штрафом от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет"
, - говорят в полиции.