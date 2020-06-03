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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 3 » 09:42:34

«Леса становится все меньше»: житомиряне требуют прекратить застройку рядом с Гидропарком

Сегодня, 10:20:19 1687 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Леса становится все меньше»: житомиряне требуют прекратить застройку рядом с Гидропарком

 Житомиряне на платформе электронной демократии разместили петицию с требованием прекратить застройку и приватизацию леса рядом с Гидропарком.

Речь идет о лесе, который находится рядом с Центром реабилитации. За последние годы на месте деревьев там появились новые улицы.
 

"Сначала участки частично вырубают, затем огораживают зелеными изгородями (в виде кустовых насаждений), впоследствии ставят временные заборы и застраивают домами. Еще несколько лет назад эта территория была сплошным лесом, был доступ к реке Тетерев, сейчас уже там появилось несколько улиц, а эти участки уже приватизированы по данным открытой кадастровой карты Украины. Более того, новые участки снова загораживают, а леса становится все меньше. Нужно это остановить", - отмечает автор петиции Анна Шавурская.


К петиции прикреплено изображение открытой кадастровой карты Украины, где по словам автора, обозначено место, которое расчищается под застройку.



До конца сбора подписей под петицией осталось 22 дня. Поддержать ее можно по ссылке.

Напомним, в 2015 году "Журнал Житомира" уже писал о незаконной застройке леса. Тогда прокуратура даже наложила арест на земельные участки. Впоследствии стало известно, что к незаконному выделению земельных участков и застройке земель лесного фонда может быть причастен бывший глава Житомирской РГА.
Тэги: застройка, Житомир, лес, петиция
Комментариев: 7
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 10:33:18, Сегодня [Материал]
+2

То, здається, вже не територія Житомирської отг
Pound
2 Life is life (Pound)   • 10:53:31, Сегодня [Материал]
+4

Цю петицію навіть ніхто і не буде розглядати, то ж що хочуть те й роблять, яка установа в нас за щось відповідає, як крім чіткого виконування хабарництва. Чи може поліція працює? Чи суди7 Чи прокуратура? Одна податкова чітко стриже (і то хто ворочить мільйонами, то до них в кабінет приходять з товстими сумками і в бюджет з трох пальців).
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 11:16:51, Сегодня [Материал]
+2

Именно так. Чинуши готовы продать хоть центральную площадь хоть под радиоактивный могильник, а суды-полиция-платные активисы мгновенно забудут про "красные линии", протесты и "не допустим".
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 11:35:10, Сегодня [Материал]
-1

это ж земли захысныкового лесхоза
при чём тут гражданская администрация?
Marine
5 Руслана (Marine)   • 11:39:10, Сегодня [Материал]
+1

там уже все продано
master_zr
6 master (master_zr)   • 12:03:21, Сегодня [Материал]
+2

будь-хто може в публічній кадастровій карті безкоштовно замовити інформаційну довідку і побачити хто є власником тих ділянок в лісі. гляньте там багато відомих в Житомирі прізвищ
вся еліта (((((
RaID
7 Сергій (RaID)   • 12:55:59, Сегодня [Материал]
0

Всі ці ділянки знаходяться за межами міста і місто немає ніякого впливу на них.
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