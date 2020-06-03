«Леса становится все меньше»: житомиряне требуют прекратить застройку рядом с Гидропарком

"Сначала участки частично вырубают, затем огораживают зелеными изгородями (в виде кустовых насаждений), впоследствии ставят временные заборы и застраивают домами. Еще несколько лет назад эта территория была сплошным лесом, был доступ к реке Тетерев, сейчас уже там появилось несколько улиц, а эти участки уже приватизированы по данным открытой кадастровой карты Украины. Более того, новые участки снова загораживают, а леса становится все меньше. Нужно это остановить", - отмечает автор петиции Анна Шавурская.