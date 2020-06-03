«Леса становится все меньше»: житомиряне требуют прекратить застройку рядом с Гидропарком

Житомиряне на платформе электронной демократии разместили петицию с требованием прекратить застройку и приватизацию леса рядом с Гидропарком.
Речь идет о лесе, который находится рядом с Центром реабилитации. За последние годы на месте деревьев там появились новые улицы.
"Сначала участки частично вырубают, затем огораживают зелеными изгородями (в виде кустовых насаждений), впоследствии ставят временные заборы и застраивают домами. Еще несколько лет назад эта территория была сплошным лесом, был доступ к реке Тетерев, сейчас уже там появилось несколько улиц, а эти участки уже приватизированы по данным открытой кадастровой карты Украины. Более того, новые участки снова загораживают, а леса становится все меньше. Нужно это остановить", - отмечает автор петиции Анна Шавурская.
К петиции прикреплено изображение открытой кадастровой карты Украины, где по словам автора, обозначено место, которое расчищается под застройку.
До конца сбора подписей под петицией осталось 22 дня. Поддержать ее можно по ссылке
.
Напомним, в 2015 году "Журнал Житомира
" уже писал о незаконной застройке леса. Тогда прокуратура даже наложила арест на земельные участки
. Впоследствии стало известно, что к незаконному выделению земельных участков и застройке земель лесного фонда может быть причастен бывший глава Житомирской РГА
.
при чём тут гражданская администрация?
вся еліта (((((