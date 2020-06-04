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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 4 » 17:50:29

Неизвестные в мессенджере угрожают директору и учителям житомирской школы: делом занялась киберполиция

Сегодня, 18:16:29 204 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Неизвестные в мессенджере угрожают директору и учителям житомирской школы: делом занялась киберполиция

 В Житомире директор и несколько учителей одной из школ начали получать в интернет-мессенджере сообщения с угрозами. Люди обратились в полицию.

Об этом сообщила Ювенальная превенция Житомирской области на странице в соцсети Facebook.
 

"В полицию Житомира обратился директор и учителя одной из школ областного центра. В частности, руководитель учебного заведения пожаловался, что некоторое время он получает через сообщения интернет-мессенджера угрозы от неизвестных. Последние требуют от мужчины уплаты долговых обязательств третьего лица, шантажируя при этом распространением заведомо ложных сведений о нем в соцсетях", - говорится в сообщении.


По информации полиции, отдельные педагоги также сообщения с угрозами.

В настоящее время сотрудники киберполиции выясняют источники распространения угроз и причастных к этому лиц.

"После завершения начатых мероприятий и установления всех обстоятельств происшествия будет дана правовая оценка, а лица коллекторов могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - информируют правоохранители.
Тэги: школа, угроза, Житомир, шантаж
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