Неизвестные в мессенджере угрожают директору и учителям житомирской школы: делом занялась киберполиция

"В полицию Житомира обратился директор и учителя одной из школ областного центра. В частности, руководитель учебного заведения пожаловался, что некоторое время он получает через сообщения интернет-мессенджера угрозы от неизвестных. Последние требуют от мужчины уплаты долговых обязательств третьего лица, шантажируя при этом распространением заведомо ложных сведений о нем в соцсетях", - говорится в сообщении.