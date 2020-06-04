Неизвестные в мессенджере угрожают директору и учителям житомирской школы: делом занялась киберполиция

В Житомире директор и несколько учителей одной из школ начали получать в интернет-мессенджере сообщения с угрозами. Люди обратились в полицию.
Об этом сообщила Ювенальная превенция Житомирской области
на странице в соцсети Facebook.
"В полицию Житомира обратился директор и учителя одной из школ областного центра. В частности, руководитель учебного заведения пожаловался, что некоторое время он получает через сообщения интернет-мессенджера угрозы от неизвестных. Последние требуют от мужчины уплаты долговых обязательств третьего лица, шантажируя при этом распространением заведомо ложных сведений о нем в соцсетях", - говорится в сообщении.
По информации полиции, отдельные педагоги также сообщения с угрозами.
В настоящее время сотрудники киберполиции выясняют источники распространения угроз и причастных к этому лиц.
"После завершения начатых мероприятий и установления всех обстоятельств происшествия будет дана правовая оценка, а лица коллекторов могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством"
, - информируют правоохранители.