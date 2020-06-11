Уникальная полесская природа: на севере Житомирской области может появиться еще один заповедник

На севере Житомирской области в пределах Овручского района предлагают создать национальный природный парк "Словечанско-Овручский кряж". Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
"Украинское общество охраны птиц направило ходатайство в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины о создании национального природного парка общей площадью 78132,3 га в Овручском районе. По мнению исследователей, именно на территории Словечанско-Овручского кряжа еще сохранена уникальная полесская природа, которая характеризуется высокой природоохранной, научной и историко-культурной ценностью. Там присутствуют редкие виды растений, большое количество фитоценозов занесено в Зеленую книгу Украины"
, - говорят в ОГА.
Также отмечается, что на территории предлагаемого парка сохранены редкие леса и обитает около 40 видов животных, занесенных в Красную книгу Украины.
"Областная власть и Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины поддерживают предложение о создании национального природного парка "Словечанско-Овручский кряж". Ведь это вопрос сохранения природных сред Полесья. Уникальные места Житомирщины должны быть сохраненными и известными в Украине. Конечно, такой заповедник может стать туристической изюминкой области", - сказал Виктор Градовский, заместитель председателя ОГА.
Напомним, на территории Житомирщины есть два заповедника: Полесский природный заповедник и природный заповедник "Древлянский
".