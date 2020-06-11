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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 11 » 15:57:49

Уникальная полесская природа: на севере Житомирской области может появиться еще один заповедник

Вчера, 16:16:49 1801 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уникальная полесская природа: на севере Житомирской области может появиться еще один заповедник

 На севере Житомирской области в пределах Овручского района предлагают создать национальный природный парк "Словечанско-Овручский кряж". Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

"Украинское общество охраны птиц направило ходатайство в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины о создании национального природного парка общей площадью 78132,3 га в Овручском районе. По мнению исследователей, именно на территории Словечанско-Овручского кряжа еще сохранена уникальная полесская природа, которая характеризуется высокой природоохранной, научной и историко-культурной ценностью. Там присутствуют редкие виды растений, большое количество фитоценозов занесено в Зеленую книгу Украины", - говорят в ОГА.

Также отмечается, что на территории предлагаемого парка сохранены редкие леса и обитает около 40 видов животных, занесенных в Красную книгу Украины.
 

"Областная власть и Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины поддерживают предложение о создании национального природного парка "Словечанско-Овручский кряж". Ведь это вопрос сохранения природных сред Полесья. Уникальные места Житомирщины должны быть сохраненными и известными в Украине. Конечно, такой заповедник может стать туристической изюминкой области", - сказал Виктор Градовский, заместитель председателя ОГА.


Напомним, на территории Житомирщины есть два заповедника: Полесский природный заповедник и природный заповедник "Древлянский".
Тэги: Овруч, Житомирская область, кряж, заповедник
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:32:20, Вчера [Материал]
0

Вже Поліський природний заповідник зробили пустелею без бурштина. Хочь би зберегли те що є. Бо статус заповідника в нас майже нічого не означає.
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