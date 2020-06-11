В житомирской мэрии вспомнили о тротуарах и решили отремонтировать 5500 кв. метров

«В предыдущие годы действительно попадали в планы и не хватало средств на текущий ремонт, не говоря уже даже о капитальном. В этом году мы запланировали и хотим отремонтировать около 5500 квадратных метров тротуаров. Это не очень много, от общей площади это очень малый процент, но на сегодня это хоть что-то. Основные улицы на которых будет проводиться текущий ремонт тротуаров - вдоль наших центральных улиц. Улица Ивана Мазепы, у Восточной есть проблемы, Домбровского, улица Небесной сотни. Я думаю, что уже в начале следующего месяца параллельно с текущим ремонтом дорог будет проводиться и текущий ремонт наших тротуаров. Я не могу сказать, что мы сделаем большие объемы, 5000 квадратных метров - это не очень много, это даже мало, но пока на этот год запланирован такой объем», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.
«Все дороги и тротуары у нас находятся на балансе КП УАШ и управления транспорта. До этого было управление коммунального хозяйства. Каждый год, когда делается расчет, то он делается от количества средств. В этом году на текущий ремонт вообще выделили 60 миллионов, это дороги и тротуары. На сегодня есть потребность в размере 250 миллионов гривен. Поэтому начать хотя бы с небольшого количества было бы неплохо. Хотя бы в самых критических местах, где действительно есть проблема пройти. Есть у нас проекты, которые лежат на пешеходные улицы и тротуары, где предусмотрен капитальный ремонт. Но из-за ограниченного финансирования мы не можем их реализовать», - говорит заместитель мэра.
5000 из 200 000 - это 2.5% в год, то есть с такими темпами троутары отремонтируют за... 40 лет. К тому времени "новые" тротуары будут едва ли лучше тех, что мы имеем по всему городу - нетронутые аж с советских времён...