В житомирской мэрии вспомнили о тротуарах и решили отремонтировать 5500 кв. метров

«В предыдущие годы действительно попадали в планы и не хватало средств на текущий ремонт, не говоря уже даже о капитальном. В этом году мы запланировали и хотим отремонтировать около 5500 квадратных метров тротуаров. Это не очень много, от общей площади это очень малый процент, но на сегодня это хоть что-то. Основные улицы на которых будет проводиться текущий ремонт тротуаров - вдоль наших центральных улиц. Улица Ивана Мазепы, у Восточной есть проблемы, Домбровского, улица Небесной сотни. Я думаю, что уже в начале следующего месяца параллельно с текущим ремонтом дорог будет проводиться и текущий ремонт наших тротуаров. Я не могу сказать, что мы сделаем большие объемы, 5000 квадратных метров - это не очень много, это даже мало, но пока на этот год запланирован такой объем», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.