Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 11 » 18:01:06

В житомирской мэрии вспомнили о тротуарах и решили отремонтировать 5500 кв. метров

Вчера, 18:16:06 1060 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской мэрии вспомнили о тротуарах и решили отремонтировать 5500 кв. метров

 В Житомире в течение следующих нескольких месяцев планируют отремонтировать чуть более 5000 квадратных метров тротуаров. Общая площадь всех тротуаров города составляет около 200 000 квадратных метров.

Заместитель городского головы Александр Шевчук в комментарии сайту Житомир инфо рассказал, что ремонтировать тротуары будут в основном вдоль центральных улиц.
 

«В предыдущие годы действительно попадали в планы и не хватало средств на текущий ремонт, не говоря уже даже о капитальном. В этом году мы запланировали и хотим отремонтировать около 5500 квадратных метров тротуаров. Это не очень много, от общей площади это очень малый процент, но на сегодня это хоть что-то. Основные улицы на которых будет проводиться текущий ремонт тротуаров - вдоль наших центральных улиц. Улица Ивана Мазепы, у Восточной есть проблемы, Домбровского, улица Небесной сотни. Я думаю, что уже в начале следующего месяца параллельно с текущим ремонтом дорог будет проводиться и текущий ремонт наших тротуаров. Я не могу сказать, что мы сделаем большие объемы, 5000 квадратных метров - это не очень много, это даже мало, но пока на этот год запланирован такой объем», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.


Ремонт такой незначительной площади тротуаров все же обойдется городскому бюджету недешево.

«В средствах это примерно полтора-два миллиона гривен. У нас также есть еще улица Победы, где проведен капитальный ремонт, в прошлом году был заменен борт и сами подходы к борту тоже разрушены, и там тоже большие объемы, но сейчас мы колеблемся, запускать тротуар в капитальный ремонт или все же делать его текущим ремонтом, как дороги», - говорит Александр Шевчук.

Выполнять ремонтные работы планируют в течение лета и закончить ремонт тротуаров хотят до конца августа.
 

«Все дороги и тротуары у нас находятся на балансе КП УАШ и управления транспорта. До этого было управление коммунального хозяйства. Каждый год, когда делается расчет, то он делается от количества средств. В этом году на текущий ремонт вообще выделили 60 миллионов, это дороги и тротуары. На сегодня есть потребность в размере 250 миллионов гривен. Поэтому начать хотя бы с небольшого количества было бы неплохо. Хотя бы в самых критических местах, где действительно есть проблема пройти. Есть у нас проекты, которые лежат на пешеходные улицы и тротуары, где предусмотрен капитальный ремонт. Но из-за ограниченного финансирования мы не можем их реализовать», - говорит заместитель мэра.


Как сообщал «Журнал Житомира», Житомирская ОГА провела тендер на капитальный ремонт улицы Киевской. На ремонт потратят 21,6 млн гривен.
Тэги: Ремонт, тротуары, Житомир
Комментариев: 2
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 18:24:19, Вчера [Материал]
+3

Неужели дождались?
5000 из 200 000 - это 2.5% в год, то есть с такими темпами троутары отремонтируют за... 40 лет. К тому времени "новые" тротуары будут едва ли лучше тех, что мы имеем по всему городу - нетронутые аж с советских времён...
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 01:06:22, Сегодня [Материал]
0

Что-то ты размечтался про 40 лет. Не будь наивным. Вспомнили для отмазки, чтобы отцепились. В следующий раз вспомнят не скоро... главное возле мерии все вылизано, вот теперь и вдоль центральных сделают и лет так через 10, если повезет - вспомнят еще раз.
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